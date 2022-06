Carnaval de Cádiz 2022: La primera gran prueba

La de este sábado era una auténtica prueba de fuego para este formato atípico del Carnaval de Cádiz. En una fecha no habitual, y con la competencia de las ferias y el Rocío, era una auténtica incógnita saber cómo se iba a comportar el público. Del autóctono no había dudas porque con cualquier excusa se lanza a la calle, pero se desconocía la acogida por parte del forastero.

Con la atención centrada en la tarde-noche, la acogida fue buena, aunque sin los agobios de un Sábado de Carnaval por derecho. Y es que no era complicado desplazarse por el centro de la ciudad a lo largo de la tarde, aunque los ambientes eran diferentes según lo que se buscara.

A primera hora de la tarde, cuando el Carnaval empezó a moverse, las imágenes que dejaba la ciudad fueron muy curiosas. Los tipos veraniegos –con la manguita corta y la bermuda, o en su defecto la falda– se cruzaron con las personas que regresaban a una hora prudente de la playa, algo que no se produce en febrero.

La Batalla de Coplas en las plazas del Palillero y Libertad marcó el arranque de la jornada, lo que, cuando fue cayendo la fresquita, hizo que las calles se fueran animando. En ambos lugares, el ambiente fue muy diferente. Por un lado, en el Palillero era mucho más íntimo ya que el público estaba muy predispuesto a escuchar a las agrupaciones. Fue la chirigota ‘This is Cádiz’ la que inauguró la fiesta en este punto, teniendo un momento álgido posteriormente con la actuación de la comparsa ‘We can do... Carnaval’, una de las sorpresas agradables del Concurso del Falla al conseguir el cuarto premio. El “yo me cago en los muertos del patriarcado” con el que inician los cuplés se ha convertido en una de las frases de este Carnaval, siendo coreada por el público.

En la zona del Mercado, el ambiente era algo diferente. En un espacio tan amplio y repleto de bares, a lo largo de la tarde empezaron a producirse las primeras botellonas, aunque el público se agolpaba tanto en su fachada principal como en la esquina más cercana a los Callejones para escuchar a las agrupaciones semifinalistas y los cuartos premios. Así, cerca de las ocho de la tarde en este lugar estuvieron cantando las chirigotas ‘Los Paco Alga’ y ‘Los del triángulo de las verduras’. En un espacio tan amplio, sí se echó en falta que se hubiera instalado un equipo de megafonía para poder escuchar mejor las coplas.

Por su parte, en la escalera de Correos, la comparsa ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’ ofreció su repertorio mientras que esperaba su turno en los tablaos. También en la plaza de las Flores, estrenó sus coplas el cuarteto callejero ’Los suricatos que se asoman a cada rato’, lo que supuso el reencuentro del conocido como el cuarteto de las monjitas, que dejó de salir en 2013.

Aunque sin las aglomeraciones de febrero, los grupos acudieron a los lugares típicos para ofrecer las coplas. Así, a las 20.30 horas, la antología del coro de Julio Pardo cantaba tangos en El Cañón de ‘La gaditana’ o ‘Buque escuela’ mientras que esperaba su turno ‘La legionaria’.

En San Agustín, la chirigota ‘Gente con chispa’ daba un pase con su silla eléctrica para hacer más creíble su tipo. También se pudo ver a la comparsa ‘Los indomables’ en la Catedral.

Al caer la noche, y con la atención puesta en el pregón de India Martínez, parte del ambiente se centró en el barrio de La Viña y en la plaza de San Antonio, por donde pasaron los primeros y los segundos premios. Una primera prueba que superó el Carnaval primaveral a la espera de lo que suceda este domingo.