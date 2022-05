Cardoso, con el coro de Barbate: "Ni en el mejor de los sueños me esperaba esto"

"Estamos muy contentos. Habíamos hecho el coro porque era el primero en venir de Barbate, era histórico y hemos llegado y hemos gustado, no podemos pedir más. Estamos en un escenario que no me lo planteaba nunca en la vida, en una semifinal con seis coros", decía José Manuel Cardoso, de 'La fábrica de las conservas'. "Llevo muchos años de Carnaval, luchando en otras modalidades, pero ni en el mejor de los sueños me esperaba esto"

El grupo barbateño llegaba a semifinales y está en las quinielas de la final, algo que no le ha metido más presión para este segundo pase. "El objetivo lo hemos alcanzado y lo que venga es un premio, la responsabilidad es hacerlo lo mejor posible. Creemos que las letras que traemos están a la altura de una semifinal", añadía el también autor de la comparsa 'Los viajantes', también en semifinales, o la comparsa 'Los burreños' de Conil', que también ha gustado pero no ha pasado de fase.

"No vamos a tirar la toalla si o vamos a intentar luchar. Creo que hay tres coros que se desmarcan y los otros tres tenemos que luchar", finalizaba. Pero sea lo que sea, "espero que siga gustando y a pasar un Carnaval precioso".