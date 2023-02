COAC 2023 | Borja Romero: "Me gustaría un pasesito más sobre todo por ellas, se lo han currado muchísimo"

Borja Romero regresa a la modalidad de comparsas con 'La ¡oh! diosa del Carnaval'. Tras la ruptura con su anterior grupo viene con nuevas incorporaciones, y está más que satisfecho con la forma en que han conectado con público. "Ha estado muy bien con nosotros, que al final es lo más importante, hacer disfrutar a la gente porque cuando ellos disfrutan disfrutas tú. Es el primer año de algunas de las componentes, que es algo muy complicado y lo hemos sacado adelante".

Así que el carnavalero, que empezó hace 23 años en esto del carnaval en la cantera, se muestra "súper satisfecho con todo el sacrificio, si no fuera por mi garganta, que estoy fatal y he llegado a lo justo, muy tocado. Pero aún así he disfrutado".

Romero no habla de aspiraciones en concreto, "yo no cuento con nada, pero me gustaría un pasesito más sobre todo por ellas, me gustaría mucho por el curro que se han pegado, así que que pasamos a cuarto pues demostraremos eso, que venimos a querer un poquito más a Cádiz, yo no tengo otra forma de ver esto", así que por si esto ocurriera tiene letras guardadas "que me gustan mucho".

En cuanto a la modalidad ve un buen nivel, "me gustan todas, no te voy a mentir. Me encantó la de Sevilla 'Déjate volar', la de Jona, 'Los peliculeros', 'El embrujo de Cádiz', 'El rincón del veneno', y de todas me quedo con algo".

Tampoco deja pasar por alto que cada vez son más las mujeres que pisan las tablas, "y la verdad es que yo estoy flipando, todas vienen bien, todas vienen curradas, muy preparadas, y es un gran paso. Trabajan mucho, vienen a competir de igual a igual, y cada vez más y mejores".