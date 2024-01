COAC 2024: Los pasodobles 'apocalípticos' de los profetas 'La alegría de Cai'

Los chirigoteros de 'La alegría de Cai' (Los apocalípticos) salieron contentos de su estreno de esta noche. Y eso que puede ser hoy su último día, según su profecía. "Las sensaciones no han podido ser mejores", comentaban a la salida del escenario estos jóvenes gaditanos, que lucían unos curiosos carteles muy al tipo.

Por si acaso, ellos ya tenían el menú del último día: borrasca de gambas al ajillo, chaparrón de papas con choco, salpicón de tsunami, tornado de horchata,... Así quedaba reflejado en sus carteles, donde llamaban la atención frases de pasodobles digamos apocalíticos de esta "chirigota patrocinada por Quiñones".

Así no faltaba el famoso "Lucía un sol primaveral y la mañana se vistió de luto" de 'Charrúa'. Pero también "Y lo he matado, a mí Juan yo lo he matao" de 'Los piratas' (Antonio Martínez Ares), el "que yo estoy vivo y de milagro" de 'Araka la Kana' (Juan Carlos Aragón), u otro mítico final de pasodoble "... echara por la boca un pulmón y el hospital cerrao", de 'Encajebolillos' de Antonio Martín.