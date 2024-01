COAC 2024 | Kike Remolino y la emoción del estreno de un tango suyo en el Falla: "Ya estoy pagado"

"Estoy en una nube", decía Enrique García Rosado al terminar su estreno como corista. Kike Remolino se ha unido este año al equipo del coro encabezado por Pedrosa y Fernández y con 'Los iluminados' ha traído su primera música de tango al Falla. Y con eso "ya estoy pagado", decía el autor que se sentía distinto, "con todo nuevo para mí", y a lo que se sumaba unas lentillas con la que veía "como un día con niebla en Cádiz", bromeaba.

"Pero quiero escucharlo y comprobar cómo se ha visto. Yo no quería cantar sólo al principio, he estado malo estos días, pero lo he disfrutado mucho y la reacción de la gente creo que ha sido guay", apuntaba. "El tanguillo es muy de Cádiz, creo que bonito, bailable, un poco buscando esas cosas que hacía Antonio (Martín) para el coro de la Viña", explicaba. "Y también me he tragado unos pocos de vídeos del concurso de tanguillos para cogerle a esas niñas y niños que bailan ese soniquete, ese compás, esa velocidad".

Sobre la impronta de su llegada al coro, Kike comenta que ha sido "gloria" trabajar con ellos. "Creo que en los coros hay muchos estilos distintos marcados y este tiene un sello propio y hay que hacerse fuerte desde ahí". Y claro, "ellos quieren ganar y yo también, queremos conquistar a todo el mundo, pero les puede más el carrusel y la batea", una experiencia que Remolino está deseando vivir.