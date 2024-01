COAC 2024| José Manuel Sánchez Reyes: "He estado más tranquilo de lo que creía, ha sido un año muy complicado"

José Manuel Sánchez Reyes ha afrontado un día más complicado de lo habitual, en lo que a presentar agrupación en el Falla se refiere. El autor de 'La chirigota clásica', que esta noche cumple 31 años de Carnaval, ha salido bastante contento tras la actuación de los suyos, "y lo he vivido más tranquilo de lo que yo creía. Porque aparte de la sensación de nervios de todos los años ante la responsabilidad de presentar una chirigota, se trataba de un año especialmente complicado por la separación del grupo y lo acontecido con Manolín, por lo que lo he vivido intensamente". Ha puntualizado Sánchez Reyes que "cuando haces un repertorio has cumplido, pero después hay un montón de elementos externos hoy día que no puedes controlar como son las redes sociales, los jurados paralelos, las crónicas de los compañeros, cómo va a caer la chirigota en el Falla, al público... a lo que se une el foco del cambio de grupo y el tema de Manolín. Han sido muchas cosas las que he tenido en la cabeza para al final sacar una chirigota, que es simplemente lo que queríamos hacer". Y ante tantas circunstancias entendieron que para seguir adelante, pues ya tenían completamente montada la chirigota, "lo mejor para el grupo y para Manolín era que no estuviera sobre las tablas".

¿Y la respuesta? pues realmente buena, el público del Falla ha agradecido el sabor de lo clásico y sin estridencias que ha emanado la idea, la de unos músicos clásicos de la Viña, que es íntegramente suya desde que arrancara en la autoría de la chirigota en 2017. "El objetivo era reivindicar la chirigota clásica pero desde la elegancia de la música clásica, contando cositas cotidianas, autobiográficas, lo que nos ocurre cada día, como lo de mojar galletas príncipe en el café lo suficiente como para que no se rompa o un pan con manteca, por asqueroso que sea", ríe.

Y en el esperado repertorio, con un toquecito muy elegante, ha destacado el pasodoble a José Antonio Vera Luque, que atento desde el palco de Onda Cero pudo disfrutar de esta "letra que le debíamos porque en 2020 Vera nos cantó al 'Batallón Rebaná' y a la antología de Juan Carlos 'Capitán Veneno', después de morir los dos. Además, que hablamos en el mismo idioma carnavalero, y no se merece las cosas que muchas veces les dicen en redes sociales".

En definitiva, una idea y repertorio muy redondo y trabajado, hasta en el detalle de los instrumentos que portaban estos músicos viñeros "que han realizado algunos componentes de la chirigota, sobre todo Jesús Melero 'el Bola', tomando cosas del punto limpio y haciendo sonar objetos cotidianos como dos latas de atún convertidos en un violín o dos cubos de basura en contranbajo". Arte puro y clásico de Cádiz.