José Antonio Alvarado: "El reconocimiento de la peña la Estrella no es a mí, es a toda mi gente"

Si algo tenía claro José Antonio Alvarado era que para esta COAC 2024 "no iba a hacer nada". Pero... "Pero me llamó mi hermano (David), que si colaboraba con él que un grupo quería sacar una chirigota, y, en principio sólo les iba a hacer la música que, de hecho, es ahí donde aparece mi firma. Pero luego creamos un grupo de whatsapp con mi compadre Juan Carlos Vergara y dos o tres amigos más, empezamos a poner pamplinas y al final pues hicimos entre todos el repertorio. Al final... la afición", ríe uno de los autores de 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)' en un año, ciertamente especial. Que no todos los carnavales le reconocen a uno con la Estrella de Oro de la peña La Estrella.

"Hombre, imagínate... Que se hayan acordado de mí... Es algo muy grande. Son ya 36 carnavales los que llevo pero soy muy consciente de que este reconocimiento no es a mí, es a mi gente, a mi chirigota, a Vergara, a Juan del Pino a Fran Olivera, a mi gente de la comparsa de las niñas y de los niños, al Serrano... A toda la gente que ha empujado conmigo en estos años", se emociona el sevillano que el jueves de Carnaval recogerá el histórico galardón además del título de socio de honor de la prestigiosa entidad carnavalera gaditana.

"Sólo por eso va a ser un año muy bonito, inolvidable", da la medida el autor de chirigota pero también de comparsas. "Es que yo soy carnavalero, soy un gran aficionado, me gusta la chirigota, la comparsa, he hecho cosas para coros, he hecho parodias... Pero, bueno, como componente, yo me siento más chirigotero, eso sí", reconoce el autor que también confiesa que se lo ha pasado "muy bien" este año escribiendo 'Los egocéntricos' en comandita. "Nos hemos hartado de reír", rememora.

¿El objetivo? "Pues mira, que ellos, que estos chirigoteros se lo pasen bien, sin más. Otros años, cuando hacíamos nuestra chirigota, pues es verdad que veníamos a ver si llegábamos a tal sitio o a cuál sitio pero no tenemos ni un ápice de ambición más allá de que se lo pasen bien, que la gente se lo pase bien y, por supuesto, de si se puede dar un pasecito más, pues mejor, porque la chirigota está bien", precisa.

Más difícil será ver a Alvarado sobre las tablas del Falla pero a lo mejor no tanto a su chirigota... "Nuestra idea para el año que viene es hacer una callejera. Hombre, que la cosas vemos que va saliendo bien, pues nos venimos al Falla pero es que para nosotros cada vez es más difícil la exigencia de los ensayos porque tenemos a los niños mayores, que necesitan más atención, también algunos padres separados que les es más complicado compatibilizar con todo ese ensayo que requiere una chirigota para traerla aquí... En fin, nuestra idea es hacer la callejera para vernos, porque es que ya ni apenas nos vemos, y, como te digo, si vemos que va bien...", baraja.

"Nunca se sabe... Mira este año, que no iba a sacar nada... Pero si mi hermano David me dice ven, lo dejo todo. Es mi hermano y es mi mejor amigo", sentencia a las puertas de camerinos donde su nueva chirigota se ponía a punto para pisar las tablas del Gran Teatro Falla.