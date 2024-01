COAC 2024 | Fran Quintana y su "reconocimiento" a los represaliados gaditanos: "Era una idea arriesgada pero ha calado"

Fran Quintana no podía contener la emoción tras la actuación de "tenía muchas ganas y muchas cosas a las que cantar", decía, tras haber puesto en escena a los represaliados gaditanos inspirados en la figura de Paco 'El relojero', Francisco Rendón, "pero que ha sido un reconocimiento, que no un homenaje a todos ellos que son los protagonistas". no podía contener la emoción tras la actuación de 'El paseíto'. El autor volvía a sacar una comparsa tras un año de descanso y, decía, tras haber puesto en escena a los represaliados gaditanos inspirados en la figura de Paco 'El relojero', Francisco Rendón, "pero que ha sido un reconocimiento, que no un homenaje a todos ellos que son los protagonistas".

"Era una idea arriesgada, porque partiendo de un pelotón de fusilamiento tiene un giro hacia la alegría, no desde la pena, al gaditanismo, y creo que ha calado y se ha conseguido. Las sensaciones son buenísimas", apuntaba Fran, nieto de uno de esos represaliados, José Quintana, director de 'Los viejos del 55', "y que salvó su vida in extremis". "Aquí no hubo guerra y eran personas libres que simplemente tenían una ideología y fueron represaliados por ello. Hemos intentado hacerle ver al público esta idea, que por encima de las ideologías políticas y toda la barbarie, existen gaditanos que están en las cunetas y no están debidamente reconocidos. He sido una persona comprometida con esto siempre", añadía.

Quintana se había decidido a traer esta idea con un grupo nuevo, que "ha cuajado tanto en estilo carnavalesco como estilo personal, así que los ensayos han sido divertidos pero también muy trabajados". "Y ha sido un día de disfrute y de felicidad, primero de nervios, pero es un disfrute el poder traer una comparsa". "Me ha sobrecogido hasta mí", expresaba sobre sus sensaciones por la reacción del público.

Con un pasodoble de "corte clásico, sencillo aparentemente, pero un meritazo del grupo", ha cantado un segundo pasodoble a la sanidad, " a la que era imprescindible cantar". Yo le he dado mi estilo, mi enfoque pero debería ser obligatoria".