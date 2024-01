COAC 2024: Antonio Álvarez 'Bizcocho': "Sí que noto una ola contra las agrupaciones de fuera, pero no me afecta, sigo a lo mío"

Aunque a primera vista no sabemos si es el maquillaje de criatura helaíta, si son lágrimas, o si es sudor lo que cubre el rostro de Antonio Álvarez Bizcocho, el autor de 'La última y nos vamos' nos saca de dudas. "Emoción, emoción..." Pura y dura, como suele ser "habitual", cuando el chirigotero sevillano termina de arriar su repertorio. "Nosotros es que somos una gente que nos emocionamos mucho, nos abrazamos en el escenario, saltamos, nos cruzamos miradas que sólo nosotros sabemos lo que significan, nos decimos te quiero bajito...", confiesa el carnavalero en la trasera del escenario.

Los chirigoteros ya han desembarcado del Titanic que este domingo han atracado en las tablas del Falla y las sensaciones del firmante y director de la banda del insumergible son por ahora "difusas". "Es que yo ahora mismo no te puedo decir... No me doy ni mucha cuenta cómo reacciona el público. Ahora en casa, tranquilo, ya me sentaré a escuchar. Si es que yo salgo y os pregunto a ustedes cómo hemos estado porque es que yo salgo ahí en una nube...", dice todavía algo aturdido.

Y es que también en su apuesta escénica de este año, el Bizcocho se complica la vida con una disposición inclinada de la agrupación sobre las tablas. "Eso significa que tenemos que hacer el doble de esfuerzo para movernos la mitad. Hemos ensayado mucho y lo hemos trabajado un montón en la rampa para que saliera bien", explica apuntando con sorna que "nos hemos ahorrado el gimnasio".

"Pero es lo nuestro, siempre nos gusta arriesgar, hacer cosas originales y frescas, y más fresco que esto...", ríe el chirigotero que espera no hundirse a lo largo de la travesía que supone el Concurso. "Está todo pensado... El Titanic tardó en hundirse unas dos horas, haz los cálculos, nos da para los cuatro pases...", deja caer.

Con todo, el Bizcocho y los suyos son conscientes de que no todos los vientos, ni todas las olas, soplan y se mueven a su favor. El debate sobre la participación y la afición fuera de las fronteras gaditanas vuelve a estar en la cresta de la ola. "Sí, es un hecho, eso está ahí. Sólo hay que escuchar las coplas, se le está cantando más a este tema. Así que sí, esa ola existe, es real, pero a mí no me afecto, yo sigo a lo mío, a hacer lo que he hecho siempre, a cantarle a Cádiz y traer nuestro repertorio y ya está", zanja.

Un repertorio que, confiesa, ha sido duro de sacar porque venían "cantando mucho" con 'Los mi alma'. "Y es que, y es lo digo en el primer pasodoble y es verdad, yo no iba a sacar nada este año. Yo quería descansar pero no quería hacer después de lo de 'Gente con chispa', tenía pensado este año, pero al fina..." Al final, se embarcó.

"Ser rey Melchor del Mentidero ha sido un regalo"

Pero a un barco no es a lo único que se ha subido Antonio Álvarez estos meses en Cádiz. Así, el chirigotero aceptó la propuesta de encarnar a Melchor de la cabalgata de Reyes del barrio del Mentidero y para el sevillano ha sido "un regalo". "Además, vivirlo con mi gente de la chirigota pero no como chirigoteros sino como nosotros, disfrutando con la gente de Cádiz, repartiendo caramelos, juguetes, ilusión... Fue toda una experiencia", asegura agradeciendo "con todo el corazón" no sólo a la organización sino también "a la gente que estuvo viendo la cabalgata, que nos acogió increíble".