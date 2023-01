COAC 2023 | La inspiración no aparece en el ecuador de la preselección

La fase preliminar del Concurso del Gran Teatro Falla alcanzó este sábado su ecuador con una función tibia en la que lo más destacado estuvo en su inicio con la actuación del coro 'Al-Andalus', de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, que hizo una defensa de Andalucía desde la crítica a su situación social y política, además de su relación con el Estado.

La otra agrupación esperada de la noche era la comparsa 'Las musas', de Marta Ortiz, que comenzaba la defensa del cuarto premio de 'We can do... Carnaval'. Con su actuación mantuvo la línea en cuanto a mensaje y estilo.

Tras ella, la chirigota 'Amo escuchá, chirigota callejera', de José Molina y el Melli, ofreció un repertorio efectista que fue bien recibido por el público.

Por último, el regreso de Juan Fernández con 'Una excusa divina' dejó sensaciones encontradas para cerrar la función.