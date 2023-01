COAC 2023 | Chirigota 'El niño de Isabelita': "Es un regalo conectar con la gente así"

"Conectar con la gente de esa manera es precioso, una regalo de Cádiz, el Carnaval y la vida". Así de emocionado Antonio Caballero, director y coautor de 'El niño de Isabelita', que esta noche gustaron al público de la octava sesión de preliminares caracterizados del recién nombrado rey Carlos III.

Y eso que este año ya han venido otros reyes Carlos, con la chirigota 'No he salido antes porque mi madre no me dejaba'. "Sí lo vimos, y he hablado con ellos. Nunca está guay que te pisen el tipo, pero bueno estas cosas han pasado muchos años y aquí hay sitio para todo el mundo", apuntaban desde la agrupación roteña, que ya sabe -hasta en tres ocasiones de las cuatro que han venido- estar en cuartos de final.

"Te juro por mi madre que yo no me preocupo por esas cosas. Que ojalá pasemos y cantemos otra vez aquí porque esto es muy bonito pero sé que hay muchas chirigotas buenas y lo que tenga que venir, que venga", contestaba Antonio al preguntarle por el recorrido que puede tener la chirigota en el certamen.

Antonio reconocía la "incertidumbre" de antes de cantar, "y con el respeto que le tenemos al teatro", pero sí creía que llevaban una chirigota "fresquita", con el popurrí listo hace un mes, sin estar pensando en cambiar una cuarteta u otra "y eso es bueno". Y con unos cuplés pensados también "para disfrutar de la calle". "Muchas veces fallas intentado hacer un cuplé bueno para el Falla y después hacemos una chirigota para la calle y se ríe todo el mundo", decía contento tras la actuación.