COAC 2023| Popo ('Aquí falto yo'): "Voy a tener que salir a la calle con una careta de Spiderman"

Hace 10 años, en el Carnaval 2013, Francisco Javier Quignón firmó su estrellato carnavalero con el gran público cuando se metió en la piel de un particular Danny Zuko con 'Los de gris', primer premio de su año. Desde entonces, Popo -sobrenombre de guerra- es más conocido "que el Papa". "Vamos que si yo voy por la calle con él, dicen, ¿quién es ese que va con el Popo?". "Vamos, que voy a tener que salir a la calle con una careta de Spiderman", se sonríe el chirigotero que este jueves ha asumido el papel protagonista de 'Aquí falto yo'.

"Pues mira, soy el Kichi, un marronazo bueno que me han endilgado", asume Popo el rol de alcalde de Cádiz "un poco sofocado" porque "como siempre en esta chirigota todo es para última hora". Y, de hecho, en los mismos camerinos del Falla se ha maquillado la chirigota del Cascana.

Con todo, Popo está "muy contento, contentísimo", con el repertorio que la agrupación ha traído al Concurso. "Es que tenemos unos autores de categoría. Está Bustelo con la música y luego tenemos como letristas a Lolo Seda, al Bocu que nos ha hecho cuplés y a Kike Remolino... Fíjate que gente más buena", alaba el chirigotero también contagiado de la energía "que siempre pone la gente que nos acompaña hasta el teatro". "Hemos salido de allí de la puerta de La Caleta, de la peña Juanito Villar, y como siempre todo el mundo con nosotros hasta el Falla. Eso es un montón de bonito", devuelve.

Popo también agradece el cariño que la gente le profesa a nivel personal y, bromas aparte sobre la cantidad de personas que lo paran por la calle, el chirigotero se siente cómodo con ese reconocimiento. "Yo es que soy así desde juveniles, soy como me ves. Soy una persona sencilla, que no me creo nada, porque la humildad es lo más bonito del mundo, los egos y las tonterías... Eso no va conmigo, eso no vale ná", sentencia.