COAC 2023 | Palmira Santander: "Traemos una comparsa más ensayada y más cocinada"

La primera vez que dirige, oficialmente, una comparsa, se topa con que uno de los autores es su pareja, Manuel Cornejo, y el otro su hermano, Manolín Santander. "Mis discusiones me ha costado, porque yo tengo mucho carácter, pero al final todo ha ido al sitio", decía Palmira Santander antes de salir a escena.

En su debut como directora decía estar "bien arropada" y sobre la comparsa, 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)', con respecto a la que sacaron en mayo, 'La predicadora', Palmi apuntaba que "venimos con más ensayo", recordando que la comparsa de primavera "se hizo a más a la carrera y fue entrando todo lo que venía al repertorio". Pero esta vez "se ha cocinado todo y ha habido más filtro. Eso se nota".

'La predicadora' no pasó el primer corte en el COAC 2022, a pesar de estas en las quinielas de muchos aficionados. "Apenas hemos pasado el duelo porque no hace ni un año. El enfado no se ha ido, pero digamos que se va curando", afirmaba.

Como era natural, en el señalado día del debut Palmira se acordaba de Manolo Santander, su padre, de quien decía que "estaría hoy muy orgulloso de vernos a mi hermano y a mí juntos en una comparsa y seguro que estaría más descompuesto que si cantara su chirigota".

Tras estas palabras, la comparsa sorprendió en los camerinos a Manolín Santander con una felicitación, ya que justo a esa hora, las 00.00, cumplía 31 años.