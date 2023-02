COAC 2023| Martínez Ares ('La ciudad invisible'): "Algo estamos haciendo muy mal y el Carnaval es más grande que todos nosotros"

Dice Antonio Martínez Ares que llega un momento -que es en el que el coplero está- en el que "sólo" se le apetece hablar de lo que le importa sin que le importe otros parámetros externos. "Sé que esta es una comparsa de degustación lenta, soy consciente, pero no me importa, porque es la comparsa que quería hacer y no quiero que la autocensura me gane la batalla", explica al término de la actuación de cuartos de final de 'La ciudad invisible'.

El laureado autor, paseíllo por todos los medios de comunicación mediante, asegura que es consciente de que en su estreno la comparsa de este año pegó. "Gustó la idea, el concepto, ese, "uy estos que se han fugado..." Y, bueno, eso es un aliciente más para seguir, pero entiendo que es una comparsa que requiere su tiempo y eso conlleva un riesgo. Pero, al final, esto es cuestión de gustos, de gustos del público y del jurado, que se puede acercar, o no, al gusto del público. Lo importante es traer una agrupación con la que estemos contentos y yo estoy muy convencido con esta idea", certifica.

Convencido con una idea y con unos temas de pasodoble donde, de nuevo, Martínez Ares señala con el dedo a las realidades que le preocupan. Dos efemérides, en esta ocasión bien diferentes. "Sí lo de Queipo entiendo que es esperable de mí, había ganas de cantarle", se sonríe el comparsista que en su segunda letra clama contra "las faltas de respeto" que ve "en aumento" alrededor del Concurso. "Espero que no os lo toméis a nivel personal, pero la prensa hace daño, las redes, mucho más, y nosotros también, ¿eh?, me meto en el saco el primero. Deberíamos pararnos todos y ver qué estamos haciendo, qué le estamos enseñando a los niños de la cantera, qué locura es esta de faltas de respeto".

Y no es que Martínez Ares no reconozca que la competitividad y el fanatismo han estado presente en la historia de la fiesta pero, insiste, en que ahora "las faltas de respeto son mayores". "Mira, yo afortunadamente es que no vivo en las redes, pero hay compañeros que están destrozados por los que se dice de ellos. Gente que me consta que se ha ido y no va a volver, gente que se está pensando ir del Concurso... Algo estamos haciendo mal y no somos conscientes de que el Carnaval es más grande que nosotros", reflexiona Martínez Ares que recuerda cómo a su padre, "que salió con Paco Alba aquella noche que salió llorando del teatro" le "marcó para siempre" ese suceso. "De eso hace 50 años pero es que hoy, hoy mismo, sigue ocurriendo lo mismo o peor".