COAC 2023| David Pérez ('Venimos con esperanza'): "Yo siempre me he sentido muy chirigotero"

Reconocido comparsista con varios primeros premios en su haber ('Juana la loca', 'Guadalupe', 'La canción de Cádiz'...), el carnavalero David Pérez se ha embarcado de nuevo en la modalidad de chirigota con la que, confiesa, debutó en juveniles ('Vaya marcha', se llamaba). "Es que yo siempre me he sentido muy chirigotero", explica al término de la actuación de 'Este año venimos con Esperanza', agrupación firmada por Pepe Fierro, Moisés Serrano y José Antonio Rodríguez.

"La verdad que la chirigota me da cosas que no me da las comparsas, aunque haya salido tantísimos años y me guste. Pero el cachondeo y lo que se forma tiene una cosilla muy especial", cuenta este gaditano "capricornio" aunque como chirigotero sea el 50% de piscis en esta propuesta donde los signos del zodiaco acompañan a la astróloga Esperanza Gracia.

"Sí, sabemos que es una propuesta arriesgada pero, bueno, la respuesta del público ha estado bien y nosotros estamos contentos y hemos disfrutado el pase", asegura el carnavalero al que recordamos su paso por 'Las barbies de barrio': "Dioooosss, sí, sí, ahí salí, pero considero que esta es la primera chirigota así más en serio con la que vengo al Falla".

Con todo, David Pérez reconoce que se unió al grupo "hace sólo un mes y medio". Exactamente, el 18 de diciembre. "Yo estaba con la antología del Canijo y bueno ya eran dos años sin Falla y, más o menos, todo el mundo tenía grupo y el bombo, Pacoli, pues salía con esta gente y al final les faltaba uno y tiraron de mí. Y la verdad que una gran experiencia", se congratula.