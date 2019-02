Migueles: "Cuando el coro lo clava se nota"

"Les he dicho que el coro conecta con el público, cuando el coro lo clava dese el primer día se nota". Nandi Migueles felicitada así a los suyos tras la actuación de esta noche. Todos reunidos en camerinos, y con Migueles subido en uno de los bancos, han escuchado sus palabras, un gesto que suele tener siempre. "Bueno si es para mal no digo nada", bromea con Diario de Carnaval.

Y es que este año, comenta "emocionado", han tenido la suerte de conectar con un 'Opera Cádiz' que maneja "músicas conocidas y del Carnaval". Se dice que el público de cuartos de final es dífícil, pero no ha sido así. Y Migueles está disfrutando, "porque yo quiero ganar pero disfrutando", aquí y en los ensayos, afirma el autor. "Si no, no salgo".