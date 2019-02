'Gadix' disfruta por fin de su pase de cuartos

Por fin en cuartos de final. Después de 11 años de coro, el grupo de Charo Quintero ha disfrutado de una actuación en esta segunda fase y era para celebrarlo. "Estoy eufórica. Me lo he pasado como una niña chica", ha asegurado Marta al terminar su paso por el escenario. "Lo he disfrutado mucho".

"Es que ha sido una alegría increíble", refrenda su compañera Verónica. Para ella es su segunda vez en este grupo pero hay mujeres que llevan más y "Charo y Mila, que llevan desde el principio", apunta.

Gadix, con letra de José Javier Puerto y Jesús Cabañas Quintero, ha realizado un pase "muy bonito", "con un tango que refleja la realidad de mucha gente del coro" y ya que han llegado hasta aquí no piensan dar un paso atrás. "Está claro, ya de aquí el coro no se mueve. De aquí para arriba", destaca la corista.

Y es que, inciden, "ha sido una alegría increíble". "Ha sido mucho tiempo para pasar a cuartos y este año se ha trabajado mucho y estamos muy contentos". Las coristas llevaban luego su alegría hasta los camerinos del teatro.