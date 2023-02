“Me gustaría disfrazarme de algún tipo de El Cascana, pero no me atrevo”

–¿La copla de su vida?

–El popurrí de ‘Caimán’ del Sheriff en el año 1994. Fue mi primera cinta TDK de carnaval que nos prestábamos los amigos del colegio, me pasaba el día cantándolo, mal pero lo cantaba. Poca gente mastica tanta letra como yo.

–La primera vez que fue al Falla.

–La primera vez en el Falla en Carnaval fui a ver ‘Los Prejubilaos’ de El Love en unas preliminares, no me levanté de la butaca en toda la noche.

–Una anécdota confesable que ocurriera en Carnaval.

–Las que son confesables son muy aburridas y las que no, las cuento mejor en persona. Es muy fácil quedar conmigo, solo hay que escribir al teléfono 676097650 y quedamos para hablar de carnaval o de cualquier tema relacionado con Cádiz. Mejor en persona.

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–Nada raro, sino más bien un disfraz muy típico del carnaval de calle gaditano. Un pijama, bata y coloretes. El disfraz más cómodo que hay y me lo pasé de categoría.

–¿De que le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido?

–De alguno de los tipos de El Cascana, pero no me atrevo porque me va a decir algo jejej.

–¿Qué modalidad es la que más le representa?

–Difícil elegir sólo una. Quizás de chirigota. Soy de autores como el Yuyu, el Selu, el Canijo, Kike Remolino, Lolo Seda, Sánchez Reyes, Vera Luque, Juan Carlos Aragón, el Love, Manolo Santander, Manolín Galvez, el Cascana y tantos otros que nos han hecho pasar tan buenos ratitos con sus agrupaciones.

–Puestos a salir en la calle o en concurso ¿con quién saldría?

–Me encantaría salir con Sergio Torrecilla en su romancero.

–¿Es más de domingo o lunes de coros?

–Soy más de lunes de coros, con menos gente y disfrutando del día de fiesta local. Se puede escuchar mejor y algunas ilegales ya se saben hasta la letra jejej.

–¿Es de los que aguanta la final entera?

–En más de una he aguantado.

–Un estribillo favorito.

–De máxima actualidad, absolutamente vigente en nuestro tiempo. ‘El que la lleva la entiende’ (Los borrachos), “papaparapachín, papaparapachín tan poco es pa ponerse ajín”.