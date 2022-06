Beatriz González ('We can do... Carnaval'): "Esto no ha sido un regalo, merecíamos estar en la Final y es un triunfo de todas"

La directora de la comparsa netamente de mujeres 'We can do... Carnaval', Beatriz González, salió emocionada del pase histórico que han firmado en esta gran final. Su mensaje, el de la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, el de una comparsa de mujeres en esta gran noche era posible y merecido, ha llegado. Pero antes de este momentazo, tenian que asimilarlo, afirma la componente de la agrupación, que confiesa que "ayer tuvimos que hacer una sesión de coaching para tranquilizarnos y disfrutar que estamos en la Gran Final porque, realmente, creo que todavia no somos conscientes de que esta es la final y de que estemos haciendo en la historia".

González también estaba exultante con el apoyo y cariño incondicional que han recibido de cientos de compañeras."Hemos recibido mensajes abrumadores que nos dicen que han hecho suya la comparsa". Tanto, que el pasacalles lo han realizado acompañadas de muchas mujeres que las han seguido hasta el Falla, "y ha sido realmente emocinante".

A todas ellas y a las integrantes de la comparsa 'La predicadora' han dedicado de hecho uno de los aplaudidos pasodobles, "porque nos daba mucha pena que solo estuviéramos nosotras y porque parece que las mujeres tenemos una carta de calidad, que tenemos que ser excelentes, y que si no, no valemos". Con todo, la directora de la histórica comparsa subraya que "merecíamos el pase a la final y este es un triunfo para todas".

En cuanto a las críticas feroces que han recibido en redes sociales señala que, más allá de los gustos, que más allá de las valoraciones de que un grupo guste más que otro, "hemos recibido muchos mensajes de misoginia encubierta, que iban a herir, simplemente por ser mujeres". Pero nada de esto enturbia este merecido puesto en la final, del que sin lugar a dudas han disfrutado, que era de lo que se trataba.