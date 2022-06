Balance Carnaval de Cádiz 2022: "Ha sido mejor de lo que se esperaba, no hemos dejado a nadie fuera"

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, quiso remarcar en el balance de este Carnaval tan distinto y singular, una fiesta descontextualizada y despojada de su fecha natural, que la razón de ser ha sido no solo celebrarlo sí o sí y no dejarlo atrás un año más, sino que hacerlo en mayo y junio se ha debido "única y exclusivamente a la situación sociosanitaria" en que nos encontrábamos en enero.

Con estos parámetros de salida, y con la certeza de regresar en febrero de 2023, Cazalilla ha señalado en la rueda de prensa que ha protagonizado junto a la edil de Feminismos y Juventud, Lorena Garrón, "que el balance ha sido muy positivo, mejor de lo que esperábamos, con nuestros aciertos y errores, pero ha sido un Carnaval en el que no se ha dejado a nadie fuera y del que nos podemos sentir orgullosos".

Para la concejala ha sido muy importante que en ningún momento ha sonado la palabra covid ni contagio, que se haya celebrado sin restricciones, aunque remarcó que la fórmula mágica del éxito en este Carnaval de junio se desconocía, "era complicado", y con "trabas en el camino", ha señalado en relación a la no festividad del lunes "debido al boicot de la oposición, que le estaba robando a la ciudad", así como a la hostelería y a los gaditanos.

La cuestionada repercusión económica

Durante el encuentro con los medios, en el que se abordó el carnaval en el teatro y en la calle, la ausencia de gente en ciertos momentos durante la semana festiva, fundamentalmente en los carruseles de coros repartidos por la ciudad el domingo y lunes lectivo, fue excusado por la edil por el hecho de que era ahora no nada, "pues en enero no estaban ensayando los coros, y para nosotros no ha sido un fracaso y si no, pregunten a coristas". Si lo hubiera sido, ha esgrimido, "hubiéramos seguido invirtiendo en ello porque no queríamos dejar a nadie fuera".

Han sido quizás las imágenes que han desatado más polémica, y que vienen de la mano de la cuestionada repercusión económica en la hostelería de la ciudad, que quizás ha estado por debajo de lo esperado, ante lo que Cazalilla expuso que "no se puede comparar este Carnaval con un prepandémico, eso es poco serio", animando a comparar "con el junio pre covid, pues os aseguro que las ganancias para la ciudad han sido más altas este junio, o si preferís podemos unir a lo que se recaudó entre los dos carnavales, pues aunque en febrero fue autogestionado, colaboramos en todo y supuso una bocanada de oxígeno importante".

Con todo, ha dicho que el Ayuntamiento no pretendía hacer caja con este carnaval, sino hacer un carnaval para todos, "pues no invertimos para que la vida del gaditano y gaditana sea mejor y si el Concurso ha tenido menos días no se recauda lo mismo, se sabía, pero se tiene en cuenta si la gente ha sido feliz y si ha podido crear", por lo que "sí que ha sido rentable porque invertimos en el bienestar".

El COAC, en manos de los foros

Del Concurso, la otra gran pata del Carnaval, también hizo un gran balance, aparte de por la calidad manifiesta en todas las modalidades participantes, por la gran relevancia de la cantera, la gran afluencia que ha habido en el teatro y el abrumador número de espectadores de la televisión municipal pública.

Un certamen, con una fórmula que ha sido resultona, pero del que a priori no se contemplan más cambios de los que se propongan en los foros, "pues nos sigue gustando que vengan todas las agrupaciones de fuera, se les echa de menos y que sea un concurso largo, con preselección dentro incluida", expresó, al entender el Falla como "el templo de todas y todos".

Los logros

Como grandes logros de este Carnaval, la concejala hizo hincapié en la importante presencia de mujeres en el Falla, por primera vez presente en todas las modalidades incluida la Gran Final, lo que ha sido "un hito, pues se ha roto el techo de cristal y superado unas barreras que esperemos sea para siempre".

Un carnaval en clave femenina también en la figura de sus pregoneras, la de Rocío López Helmo e India Martínez, "que pusieron todo su corazón y han estado a la altura del Carnaval, con la divertida fiesta de Rocío y el talento de Martínez, del que hizo todo un despliegue".

La cabalgata, la magna, también ha sido subrayada como "toda una apuesta, una fiesta de alegría, luz, color, encuentro, felicidad y vuelta a la calle", en la que se ha invertido mucho tiempo y trabajo para que resultara espectacular, gracias a la animación de grandes bandas de música, la vistosidad de las carrozas y la animación de las comparsas de Badajoz, con el que Cádiz está hermanado y cuyo vínculo seguirá dando frutos, ha avanzado.

Hizo una parada en el Concurso de Romanceros, "que ha tenido cuna acogida similar a los años precovid, con mucho nivel y con los participantes de febrero y otros nuevos", los conciertos de San Antonio, así como en el concurso de tanguillos celebrado en Santa Catalina, con final en el Falla, "que ha tenido muy buena respuesta en la reivindicación de su espacio como algo fundamental del Carnaval", y al que se le ha otorgado otro estatus gracias a la colaboración de las academias de baile.

Un programa para niños

Del resto de programación mencionó la cabalgata del humor, que fue "más local, identitaria y gaditana, que sirvió para ofrecer un ratito divertido", así como la amplia programación destinada a los niños y la cantera, que fue desgranada por Lorena Garrón.

La concejala de Juventud destacó todas las actividades de la plaza Ana Orantes, San Francisco, San Antonio, Mina y San Juan de Dios, con la exitosa fiesta de agua y puntos de actividades de Valle de Cuentos, así como el creativo desfile de disfraces con la participación de un centenar de niños y niñas, los títeres, la fiesta de Baby Radio, los musicales y todo lo programado para la cantera en los distintos escenarios de la ciudad.

Por último, la autocrítica ha sido para los fuegos artificiales del fin de fiesta, que fue precedido de un exitoso concierto para jóvenes dirigido por el DJ gaditano LOLLYPOP, y para el que está previsto buscar una fórmula que definitivamente sea inclusiva, para todos los niños y niñas y respetuosa con las mascotas. "Parece ser que pese a que tenían muy poca pólvora hasta el punto de que lo pudimos ver justo debajo, ha molestado en algunos puntos de la ciudad, así que buscaremos la manera para que esto no ocurra y si no es así, pues no habrá pirotecnia".

Como novedad, eso sí, añadió que la Bruja Piti y el Dios Momo se quemará el mismo día de los Juanillos, en un entorno aún por determinar.