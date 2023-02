Antonio Martín: "Me he alegrado de la Medalla de Andalucía de Julio tanto como de la mía, pero me ha emocionado más"

La concesión de la Medalla de las Artes de Andalucía a Julio Pardo por parte del Gobierno andaluz ha alegrado profundamente a Antonio Martín, primer carnavalero al que se le distinguió con dicho reconocimiento hace ahora cuatro años.

“Me he alegrado de la Medalla de mi amigo Julio Pardo tanto como de la mía, pero me ha emocionado mucho más”, confesaba el insigne carnavalero que recuerda cómo “días antes” de la muerte del corista referente de Carnaval gaditano moderno estaban “juntos en el palco siguiendo el concurso y hablando, lógicamente, de la Medalla”. Martín dice que el compositor “no las tenía todas consigo” pero que él le “animaba” con fundadas razones.

“Yo le conté que cuando a mí me entregaron la mía, en el acto después de protocolo, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, me dijo que él quisiera dar las Medallas de Andalucía por petición popular, que tuvieran apoyo de la ciudadanía, porque desechaba esa responsabilidad de que le pudieran acusar de favoritismo. Así que si a mí me la concedió por el apoyo popular, fíjate a Julio que redobló mis firmas porque él tenía muchos apoyos también en Sevilla con su Semana Santa. Así que yo le decía, te la dan seguro”, contaba Antonio Martín que se volvió a emocionar al conocer la buena nueva “como cuando Julio murió”.

“Y me emocioné porque él me dijo aquel día en el palco, “bueno, Antonio, pues si me la dan lo primero que haremos es tomarnos unas copas y celebrarlo”, y yo desde luego me las voy a tomar en su nombre y lo celebraré con tristeza. Lo llevaremos siempre en nuestros corazones”, se lamenta.