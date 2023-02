COAC 2023| Arturo Bernal: "El deseo de la Consejería de Cultura es que Julio Pardo sea Medalla de Andalucía"

En su primera vez en el Concurso de coplas del Gran Teatro Falla, Arturo Bernal ha quedado "impresionado" por vivir "en directo" todo aquello que "como todos los andaluces alguna vez hemos visto por televisión". Pero además de llevarse "una gran experiencia", el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía viene a traer un principio de buena nueva. Y es que el político ha confesado que "el deseo" de la Consejería que comanda es que "a Julio Pardo se le conceda la Medalla de Andalucía", ha explicado.

"Desde la Junta de Andalucía, la Consejería ha propuesto que la Presidencia estime la concesión de la medalla de Andalucía a Julio Pardo y estamos a la espera de que, finalmente, entre la docena de candidatos que se han presentado pudiera ser Julio Pardo. Ese es nuestro deseo y así se lo hemos trasladado a la Presidencia para que lo estime conveniente", ha precisado Bernal que adelanta que la decisión se dará a conocer "en los próximos días" ya que antes del 28 de febrero "tenemos que tener la lista terminada y concretada".

Para el consejero son "muchas las razones" por las que el corista, que falleció este sábado, se merece la distinción. "Julio Pardo merece todo nuestro reconocimiento porque estamos hablando de un músico pero también de una persona que significa algo muy grande en la cultura de Cádiz, no solamente por el Carnaval, también por la Semana Santa. Era un músico muy reconocido", ha defendido el consejero que tiene la intención de esperar al coro 'Los Martínez' en esta función.

Una sesión de la que no sólo no se ha perdido el principio, tampoco la preparación previa. "He tenido la suerte, incluso antes de venir, de conocer cómo se preparaba un coro que ya ha actuado -el coro 'La voz' de Luis Rivero- y ha sido un momento mágico. Esos momentos previos de ellos con el maquillaje, nerviosos... Y luego esa transformación de verlos en preparación a la puesta en escena ha sido espectacular", ha relatado Bernal que pone en valor "la frescura y la capacidad de generar una crítica simpática y constructiva" como los elementos "que más llaman la atención de todos los espectadores de los Carnavales de Cádiz".

La experiencia de esta jornada en el Carnaval de Cádiz que ha vivido Arturo Bernal la recomienda "a los responsables de la Unesco" antes de emitir su juicio sobre si nuestra manifestación cultural es digna del sello de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "Antes ya estaba convencido de que lo merece, pero hoy muchísimo más". De hecho, al margen de lo que dictamine la Unesco, para Bernal "el Carnaval de Cádiz ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad" aunque, con todo, "estaría muy bien que los responsables puedan venir a contemplar lo que he visto yo en una jornada de un día". "Tener la posibilidad de ver la calle, tener la posibilidad de ver un coro preparándose para la actuación, tener la posibilidad de ver un pasacalles y los espectáculos del Falla", ha considerado.

En esta intensa jornada, el consejero también ha visitado la Casa del Carnaval de cuya musealización no quiere adelantar ningún detalle, "va a ser una sorpresa, una sorpresa buena", ha asegurado sobre un proyecto "muy interesante" en el que la Junta participa a través del fondo de la ITI de Cádiz "en el que hemos destinado 1,2 millones de euros para el proyecto de musealización". También ha recordado que el Gobierno andaluz "no solamente ha participado en este proyecto, sino que a través de la ITI estamos en Cádiz con un total de17 proyectos" a los que han dirigido "8 millones de euros en materia de Cultura y 5,5 millones en materia de Turismo". "Estamos haciendo una inversión importante que ya tiene que ver su luz a lo largo de este año 2023", ha valorado.