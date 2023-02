Angel Gago: "Las sesiones tan largas son una locura, no le hace bien al espectáculo"

-Preliminares abiertas y en el Gran Teatro Falla o qué propondría para esta primera fase del Concurso? (Fuera del Falla, a puerta cerrada, selección previa de grupos pero con puesto asegurado para las finalistas del año anterior...)

-En el Falla, no me gustaría una selección previa, pero limitaba la cantidad de agrupaciones, a cien por ejemplo, que sea un número fijo siempre. Que entren fijo las de semifinales y cuartos del anterior concurso, y el resto pues se seleccionaría, no sé cómo se tendría que hacer, buscar una fórmula.

-Le gusta la fase de cuartos o la eliminaría en favor de una doble vuelta de semifinal?

-Me gusta el formato del pasado concurso, preliminares, semifinal y final. Pero antes que doble vuelta, prefiero que haya cuartos de final.

-¿Rebajaría el número de agrupaciones que acceden a esa fase?

-Sí que lo reduciría, pero esto está pensado para que pasen 54 a cuartos, lo cual no ocurriría con menos. Pero es que no pensamos en el espectáculo, sino en que tiene que pasar tal y cual, con unas cuotas mínimas, para que no se enfaden las modalidades. Pero creo que se equivocan, hay que mirar más la calidad que la cantidad y dirán que yo lo tengo fácil porque son pocos cuartetos... claro, pero es que yo me lo curro todos los años. Hay que esforzarse un poco más.

-¿Qué haría para limitar la duración de las sesiones, empezarlas antes o introducir sesiones de tarde?

-Pues pondría más días, aparte de establecer una fecha fija para el carnaval, que coincidiera con el 28 de febrero para ganarle un día al Carnaval, que no dependiera de la Semana Santa. Lo haría de una forma cuadriculada, si sé con antelación cuántas se van a inscribir haciendo un concurso con el número que quiero, sabría exactamente los días, y metería sesiones de seis como máximo, aunque ya seis son muchas. Hacerlo con más como ahora es peor para el espectáculo, para quien escucha y para todos. Es una locura, no tiene sentido.

-¿Sería más duro con los tiempos de montaje y desmontaje de las agrupaciones?

Con sesiones de seis no habría problemas con el montaje. Aunque cuando quieren le dan caña en la tramoya y ahorran minutos, pero con seis nos quitamos estos problemas.

-¿Le convence la actuación de los premios de la cantera en adultos?

Sí claro. Pero por el bien del espectáculo si empieza a las 20.30, pues los pondría a las 20.00, antes del concurso, y quien quiera que vaya.

-¿Cambiaría el modelo del Concurso de la cantera a uno más alejado del espejo del de adultos? ¿Le va el modelo competitivo para los niños?

-Antes pensaba de otra manera, pero ahora que lo tengo en casa veo que está bien porque tienen que aprender a gestionar los premios y las derrotas. Hay que enseñarles que da igual el premio que se lleven y que no compites con un rival, sino con un compañero.

-¿Está de acuerdo con el número de agrupaciones que pasan a la semifinal?

-Sí, pero con un día más. A cuartos sí pasaría menos porque al final parece una preliminar un poco más corta.

-¿Gran Final de 3 ó 4 agrupaciones por modalidad?

Tres siempre.

-¿Nos podría dar, si le apetece, una propuesta de mejora del Concurso o una petición que tenga al respecto?

-Para eso cobran los políticos, las decisiones que las tome el equipo de gobierno, que hagan su concurso y ya vemos si nos gusta.