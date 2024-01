Andy: "Teníamos que soltar dos balas porque, en teoría, no tenemos más días para cantarlas"

Andy Morales, el compañero musical de Lucas, trajo al Falla con su comparsa 'Los amuletos' artillería pesada en forma de pasodobles. En el segundo de ellos, criticando a los autores que no se mojan según su punto de vista, se decía que "los carnavales no se crearon para hablar sin decir nada", o bien "señores letristas de Cai por qué pensáis solo en la fama y en lo comercial". La letra hacía una velada crítica al metacarnaval que se da en el interior del teatro, de ahí que el pasodoble acabase con rotundidad: "Seguid cantándole a esas tonterías, que esto se muere en dos días".

Tras la actuación, Andy declaraba que "teníamos que soltar dos balas porque no tenemos, en teoría, más días para cantar estas cosas como otras comparsas que saben que van a pasar a cuartos. Por eso cantamos estas letras hoy. Si ya nos quedamos aquí, al menos nos hemos quedado tranquilos".

Uno de los autores de esta agrupación, junto al cantaor gaditano Raúl Gálvez y el propio Andy, es Juan Pablo Gallardo 'Cuarto Kilo'. Antes de que el grupo bajara a escena contaba cómo había llegado a esta comparsa. "Soy muy amigo de Andy y me pidió ayuda para empezar el popurrí. Hice la primera cuarteta y ya vino eso de ¿puedes hacer la segunda?, ¿puedes hacer la tercera? Total, que hice el popurrí entero. Y la presentación", admitía.

Gallardo, que salió el año pasado en la chirigota de Vera Luque y antes lo había hecho, entre otros autores, con Jesús Bienvenido, reconocía no estar echando de menos las tablas. "El año pasado lo pasamos mal en semifinales. Y los últimos años me faltaba el nervio que hace falta para ensayar. Y viene bien un descanso de vez en cuando. Además, esto ya no es lo mismo. El Concurso ha cambiado mucho y ya no sé dónde llegará", concluía.