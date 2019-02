Amigos para siempre

No se conocían de antes, pero el Carnaval les ha unido. Y de la forma más bonita: compartiendo un primer premio. Ya tendrán tiempo de envenenarse y de enfadarse con los fallos del jurado cuando lleguen a adultos (esperemos que no), pero de momento los componentes de los cuartetos infantiles 'Harry Potera y la piedra sofá' y 'Échale una mano a la cantera' han forjado un vínculo que se materializó cuando sobre las tablas del Falla se abrazaron al escuchar el veredicto de la cantera que les colocaba a todos en lo más alto. Volvían a compartir momentos para actuar en la última sesión de cuartos de final de adultos y departían en camerinos sobre sus cosas. Miguel, de 'Echale una mano a la cantera', decía que "nos conocemos de ahora y ya somos amigos íntimos". Su compañera Emilia Letrán destacaba que compartir el '1' ha sido "como si nos hubiésemos llevado un cuarto. Me da igual el premio, yo vengo a disfrutar". Este cuarteto fue el primero en actuar y una de sus componentes avisó al público de que detrás venían sus compañeros de 'Harry Potera...'. Un detallazo que revela la relación entre ambos grupos.

Varios personajes de la particular versión cuartetera del fenómeno Harry Potter aseguraban que cantar en cuartos como invitados "es lo mismo, aunque con un poquito más de nervios". Hugo Sánchez, el Harry Potera, se desmarcaba de los demás. "Yo no estoy nervioso", aseguraba. Otro Hugo, Santamaría de primer apellido, que encarna al malísimo Draco Malfoy reconvertido en 'Más que un doló', decía que han acogido "con mucha alegría" haber compartido el primer premio. Preguntados los miembros del cuarteto por sus preferencias en cuanto a los cuartetos de adultos, los de Morera y Gago, se produjo un pequeño debate. Al final, hubo consenso: les gustan los dos.