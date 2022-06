Álvaro Ariza y Chus Gutiérrez: "Sin ti (espectador) no puedo hacer cine"

El primer fruto (de los muchos que vendrán) de la alianza entre el productor barbateño Álvaro Ariza y la directora granadina Chus Gutiérrez está ya en la cartelera, se llama Sin ti no puedo y se trata de un thriller psicológico (el primero de la realizadora) con ciertos tintes eróticos con el que sus artífices desean contribuir “al regreso del público adonde mejor se ve una película, a la pantalla grande” porque, lo tienen muy claro, “sin los espectadores sí que nosotros no podemos..., no podemos hacer cine”, deciden al alimón los cineastas que este miércoles a las 19.00 horas estarán en los cines de Bahía Mar, en El Puerto, para presentar un pase especial del filme, junto a la también productora María Luisa Gutiérrez (Bowfinger Int. Pictures) y el actor Pedro Casablanc. Porque el movimiento se demuestra andando.

Quien realiza el paralelismo con el título de la película, que tuvo su première mundial en el Festival de Málaga en una sesión especial no competitiva de la Sección Oficial, es el alma mater de Esto También Pasará, Álvaro Ariza, que todavía “ni siquiera” se ha parado a pensar en la trayectoria meteórica de su productora. Y es que “en tres años” ya ha estrenado “cuatro películas” y otras tanta que tiene en previsión de rodaje y en la casilla de salida, entre ellas De Caperucita a Loba, también dirigida por la realizadora de El Calentito que, previsiblemente, se estrenará durante la próxima primavera, cuando, además, comenzarán a rodar una tercera película juntos.

“Con Chus teníamos pendiente una historia de amor que tendría que haber salido en 2018 que se llama Amar en Madrid, y digo que se llama porque tenemos esa cita pendiente, pero la verdad es que ese compromiso se ha transformado por ahora en dos películas ya rodadas y la que se hará el año que viene. Así que creo que la espera de esa cita ha valido la pena, ¿no?”, dice el productor ante la risa cómplice de la directora que “en menos de seis meses” se enfrentó al rodaje de dos películas. “Ha sido intenso, pero, de repente, me he dado cuenta que qué maravilla, que qué afortunada soy, y que yo estaría rodando sin parar, es lo que más me gusta del mundo”, asegura la mujer que lleva la batuta en esta, también intensa,, historia donde “la culpa” lastra a una serie de personajes demostrando así que “cuando llevas encima secretos durante mucho tiempo es imposible salir airoso”, resume Gutiérrez.

Una película con un cuarteto protagonista formado por la estrella mexicana Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Alfonso Bassave y Pedro Casablanc, junto a Elena Irureta y Rubén Ochandiano, que se ha alimentado de la experiencia de la cineasta andaluza, a la vez que la realizadora se ha nutrido “muchísimo” de ellos. “Ha sido muy interesante el trabajo de ida y vuelta en un rodaje tan intenso, de tres meses y que se concentró sobre todo en el mes de julio, que ha favorecido mucho al clima que queríamos para la película, porque había tanta oscuridad en los personajes que necesitaba contar esta historia desde la luz, en un juego de contrastes”, detalla la directora que siempre agradece “las aportaciones” de sus actores pues los considera “también creadores”. “Y en este caso me han ayudado mucho a la hora de vestir a los personajes, de imaginar cómo se movían, sus motivaciones... Los han hecho muy carnales”.

A su vez, Álvaro Ariza también se rinde ante la destreza de Chus Gutiérrez para “hacer una película que deja huella pero que también es muy entretenida” y que supo “hacer suya desde el primero momento”. “Yo tenía muy claro desde el principio que de aquí iba a salir algo bueno sí o sí porque, a pesar de lo ajustado de los tiempos de rodaje y de que el guion ya lo teníamos (con Alicia Luna, Goya al mejor guion por Te doy mis ojos, al frente del equipo), Chus cogió la historia con mucha fuerza desde el mismo momento que se la conté”, asegura el gaditano.

Una historia que nos sitúa en un momento de la relación entre David (Mauricio Ochmann), empresario de éxito, y Álex (Alfonso Bassave), un atractivo monitor de gimnasio, donde el segundo desea ser padre mientras que el primero no quiere ni hablar de ello. Un episodio delicado en el que, además, entrará en escena Blanca (Maite Perroni), hermana de David con la que rompió toda relación pues fue acusada del terrible descuido que provocó el incendio en el que perdieron la vida sus padres y por lo que pagó seis años de cárcel a pesar de los esfuerzos de Ángel (Pedro Casablanc), abogado y exnovio de David, por salvarla en el juicio.

“Aquí, aunque también aportas tu punto de vista, la historia la tenía que hacer mía, no parte de mí, pero la verdad es que me he encontrado en un papel que me ha gustado mucho porque me ha dado cuenta que tengo una trayectoria profesional y que he utilizado mis recursos y mis conocimientos. He disfrutado mucho trabajando sobre un material que no era mío pero que tenía que apropiármelo”, reflexiona la directora que, además de Sin ti no puedo, que se estreno este 3 de junio, tiene pendiente el estreno de Caperucita a loba, está escribiendo “un guion”, “un documental” que quiere rodar, “la película en marzo que vamos a rodar con Álvaro...” “A ver, mi vida es un proyecto... Soy la mujer proyecto”, ríe.

Ariza tampoco tiene la agenda más despejada, además de los dos compromisos con Chus. “Empiezo una peli en agosto con un director gaditano que pronto os contaré quién es, también un proyecto muy andaluz que va a sorprender mucho a la gente porque la historia que vamos a contar, cuando veáis el título, jamás imaginaríais que venía de Andalucía esa historia, y tengo otra película por rodar en septiembre”, enumera el productor que también tiene pendiente el estreno de Lobo Feroz, la película que rodó en Cádiz el pasado año.

Proyectos y realidades que, aunque también se materialicen “gracias a las plataformas” que, recuerda, “tanta vida nos han dado en momentos duros”, Ariza quiere ver en las salas de cine a las que hay que recuperar “como un perfecto plan de ocio”. “Una película en pantalla grande es una gozada”, aciertan.