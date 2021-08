El gaditano Álvaro Ariza y la malagueña Macarena Astorga, de nuevo, mano a mano con ‘El refugio’

Cuando Macarena Astorga apostó “todo”, dejando incluso su trabajo de funcionaria para “luchar por un sueño”, el de rodar su primera película, sus antiguos compañeros le regalaron un diario en cuyas líneas inaugurales se puede leer “en medio de una pandemia mundial, dejé mi instituto después de 20 años de trabajo...” Hoy, la directora malagueña ríe recordando el rodaje del thriller La casa del caracol, una de las primeras películas que dio motor en medio del escenario covid-19 y que fue posible gracias a la valentía del productor gaditano Álvaro Ariza, que esta semana ha vuelto a casa para participar con la cineasta en el ciclo de cine de Los Toruños, donde se ha proyectado la opera prima de Astorga, y donde ambos anunciaron que acaban de concluir el rodaje de su segundo proyecto juntos, la comedia El refugio.

“Macarena dice que ya conoce Cádiz, que ha venido muchas veces, pero yo le he dicho que sólo se conoce una ciudad cuando ruedas en ella, así que vamos a intentar que su tercera película se grabe aquí”, lanza el guante el barbateño que en menos de tres años se ha convertido en uno de los hombres fuertes de la producción audiovisual andaluza con 7 películas a sus espaldas.

Así, con su personal apuesta de Esto También Pasará, Ariza cambió la producción de series (Perdóname, señor, por ejemplo) por el cine que ahora mismo lo tiene “enamorado” pero, también, “de trabajo, hasta arriba”, reconoce con una sonrisa que intenta aligerar el peso de tanta responsabilidad. “Yo no sé cómo lo hace, tanta película en marcha, ¡que hablamos de películas!”, se maravilla Astorga que en El refugio –con Loles León, María Barranco, Luna y Rubén Fulgencio, Leo Harlem y Antonio Dechent, entre otros– mantiene con Ariza “la química”, “la buena energía” y “la confianza” que generaron en su proyecto anterior y como en el anterior, al que también se suma en la coproducción María Luisa Gutiérrez (Bowfinger International Pictures), artífice de éxitos como las dos películas de Padre no hay más que uno y A todo tren. Destino Asturias, que acaba de llegar al millón de espectadores.

“Sí, bueno, la verdad que estamos muy felices porque Esto También Pasará tiene este año cinco películas, de las cuales tres están rodadas en Andalucía y eso de rodar en la tierra de uno es maravilloso. El refugio, que se rodó en Sierra Nevada y algunos exteriores en Francia, se va ya a sala de montaje; también acabamos de terminar el rodaje de Sin ti no puedo, la primera de las dos películas que vamos a hacer con Chus Gutiérrez y en la que actúan Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Pedro Casablanc, Rubén Ochandiano..; también tenemos De caperucita a loba en sólo 6 tíos, que la empezaremos a rodar en octubre; luego a la vuelta de la esquina, el 16 de agosto, comenzamos a rodar un proyecto del que muy pronto podremos hablar; y bueno, Lobo Feroz, con la que estuvimos rodando aquí en Cádiz a principios de año, pues ya tiene un corte final del director, un corte del que estamos súper orgullosos y ha quedado, de verdad, de lujo la película y esperemos que se pueda ver muy pronto, que ya eso no depende sólo de nosotros sino también de la distribuidora y de Netflix”, enumera el productor la nutrida agenda.

Mi palabra favorita EFÍMERO (ÁLVARO ARIZA) Y SERENDIPIA (MACARENA ASTORGA): Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, algunos artistas y personalidades del mundo de la Cultura han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. Así, el productor barbateño Álvaro Ariza y la directora malagueña Macarena Astorga también han querido participar con las palabras Efímero y Serendipia, respectivamente.

“Efímero la escojo en un guiño al nombre de mi productora Esto También Pasará”, confiesa el gaditano mientras que la malagueña opta por esa mágica palabra que, encierta manera, tiene tanto que ver con la creación, ya que significa la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba.

La siembra, que se dice, que ha venido “fuerte” este año y de la que espera recoger los frutos en la temporada que viene. Aunque con cintas como La casa del caracol, ya se empieza a vislumbrar un buen futuro. “Es una película que nos ha dado, y nos sigue dando, muchas alegrías y sorpresas. Ocupa el puesto 11 de recaudación de cine español en el 2021, es la tercera película española más vista en los cines, hemos estado 4 semanas en el top 10, sin bajar, y además, se acaba de vender a Francia y Rusia”, informa Ariza ante el asentimiento de Astorga que opina que no pudo haber “mejor debut, con pandemia y todo”, ríe.

“Pero el rodaje de El refugio ha sido más divertido, la verdad. Veía como la película iba creciendo cada día con mucha ilusión y, encima, nos hemos reído mucho haciéndola”, cuenta su directora que cambia totalmente el registro en su segundo filme.

“A mí siempre me han gustado mucho los retos y, además, yo no quiero encajonarme en un género. Es verdad que a la comedia yo le tengo mucho respeto porque no es nada fácil, todo tiene que funcionar muy bien y que el engranaje esté bien engrasado para que la comedia fluya, para que la energía se transmita, pero yo tenía muy clara la peli que quería hacer en cuanto a diseño de personajes, del arco de guion, de evolución, de lo que quería de cada uno de los actores... Ha sido una película muy coral por lo que siempre es más complicado para moverlos en el set y para mover la cámara”, detalla la realizadora sobre esta comedia familiar navideña en la que un grupo de personajes de lo más variopinto (una estrella del cine en horas bajas, un galán emergente, la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, un grupo de niños con ganas de divertirse, un botones taciturno...)se quedan atrapados en el hotel donde pasan las vacaciones ante un temporal de nieve.

No sabemos ( lo intuimos) cómo llevarán esta convivencia a la fuerza los personajes de esta historia basada en una idea original de Sandra García Nieto, con guion de Alicia Luna, Beatriz Iznaola e Inés Silva, pero sí podemos asegurar que la de su productor y su directora ha sido “genial”. “Yo he estado muy a gusto trabajando con Macarena”. “Y yo contigo”, da la réplica la directora. ¿Y la tercera? “La tercera, en Cádiz”, mantiene Ariza que no suele faltar a su palabra.