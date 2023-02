Agenda del martes de Carnaval de Cádiz 2023: Coplas y quema del Dios Momo protagonizan el día

El martes de Carnaval continúa con una completa programación que da comienzo a primera hora de la tarde.

16.00 Concurso de tanguillos

El tradicional concurso de tanguillos se celebra en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced. Entrada gratuita hasta completar aforo.

18.00 Títeres

La plaza de San Francisco acoge la obra 'El tesoro perdido'.

19.30. Circuito de agrupaciones

Por la tarde habrá circuito de agrupaciones en la plaza de Candelaria y el Barrio de la Viña

20.00 Unicaja Coplas Carnaval gaditano

La plaza de San Agustín acoge su concurso de coplas con el siguiente orden de actuación. La comparsa 'Una excusa divina' (20.00), el coro 'Los negros' (20.30), la chirigota 'Los del veredicto' (21.00), la comparsa 'Tierra' (21.30); el coro 'El día de mañana' (22.00), el coro 'La voz' (22.30), la comparsa 'Los peliculeros' (23.00), la chirigota 'Cembrando copla chirigota' (23.30), coro 'Aquí no se rinde nadie' (00.00), la comparsa 'Los catetos' (00.30) y la chirigota 'Dios mí que tarde' (1.00).

20.00 Cortejo del Dios Momo

En la plaza de San Juan de Dios arranca el cortejo del Gran Momo, que representa el carnavalero Faly Mosquera, y que continuará hasta la plaza de San Juan de Dios pasando por la calle Nueva, San Francisco, Columela, Plaza del Palillero y la calle Novena.

20.30 Concurso presentaciones El Mentidero

Continúa el concurso de presentaciones en la plaza de El Mentidero con la actuación de la chirigota infantil 'Por culpa de un pito y un plumero me marcho al extranjero' (20.00), la comparsa Infantil `Los notas de prensa' (20.30), el coro 'Al-Andalus' (21.00), la comparsa 'Los telarañas' (21.30), la chirigota 'To me pasa a mí, los desgraciaitos (22.00); la comparsa 'Los trampucheros' (22.30), la chirigota 'Hotel Resort Cádiz, aquí tiene usté su casa' (23.00), la comparsa 'Los revoleaos' (23.30), la chirigota 'Los padres de ella' (00.00) y la comparsa 'Los peliculeros' (00.30).

20.30. Circuito de agrupaciones

Circuito de agrupaciones en la plaza de San Francisco

21.00 Concurso Popurrí la Viña

Continúa el concurso en el tablao de la Viña ubicado en la calle Virgen de la Palma esquina Cristo de la Misericordia con la actuación de 'Las comadronas de Villacapona de la Frontera' (21.00), comparsa 'La tía de la tiza' (21.30), la chirigota 'Amo a escuchá, chirigota callejera' (22.00), comparsa 'El embrujo de Cádiz' (22.30), chirigota 'Los Viñanos' (23.00), comparsa 'Tierra' (23.30), chirigota 'Frente talibán de la República Irreverente de Kadikadistán' (00.00), coro 'Los martínez' (00.30), y chirigota 'Este año venimos con Esperanza' (01.00).

21. 30 La quema del Gran Momo

En la plaza de San Antonio tendrá lugar el pregón y la quema del Dios Momo.