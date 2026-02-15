El Virgili, máxima contundencia ante el Pinatar B (7-2)

El CD Virgili Cádiz se impuso por 7-2 al Joasan Construcciones CFS Pinatar B en la jornada 21 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala en el Pabellón Ciudad de Cádiz, en un encuentro en el que el conjunto gaditano fue superior desde el inicio, aunque esa diferencia no se tradujo con claridad en el marcador durante la primera parte y sí terminó reflejándose tras el descanso a base de goles.

El partido arrancó con ritmo alto y dominio del Virgili en la generación de ocasiones. La insistencia tuvo premio en el minuto 12, cuando Pancho culminó una acción asistido por Óscar Lojo para establecer el 1-0. Dos minutos después, el propio Óscar Lojo amplió la ventaja con una jugada individual ante el meta visitante Andoni que supuso el 2-0.

El Pinatar B se mantuvo dentro del partido y encontró el 2-1 en el tramo final del primer tiempo. En el minuto 17 los árbitros señalaron penalti por una mano clara e involuntaria de Carlitos y Jesús transformó la pena máxima batiendo a Hilario, llegándose así al descanso.

La segunda parte mostró con mayor claridad la superioridad del Virgili. Javi Santana firmó el 3-1 en el minuto 21 tras una acción individual que volvió a ampliar distancias. El equipo de Juan Carlos Gálvez mantuvo la presión y en el minuto 27 Castilla anotó el 4-1.

Un minuto después llegó el 5-1, con asistencia de Pancho y definición de Javi Santana para encarrilar el encuentro. El conjunto gaditano no bajó el ritmo. En el minuto 34, el propio Castilla hizo el 6-1 tras pase de Óscar Lojo y, en el minuto 38, Carlitos cerró una jugada combinada con Jesulito para convertir el marcador en un 7-1. El Pinatar B recortó en el minuto 39 por medio de Luis, que aprovechó un balón en el área para establecer el 7-2 definitivo.

Con este resultado el CD Virgili Cádiz recupera la tercera plaza en la clasificación sumando 39 puntos, dos más que su más directo perseguidor, ElPozo Ciudad de Murcia que suma 37 y con un partido más. Precisamente el próximo partido de liga de los amarillos será el llamado 'El Clásico del Sur' que lo enfrentará también en casa al Xerez Toyota Nimauto, segundo clasificado con 43 puntos. El derbi provincial se jugará el sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cadiz (7): Hilario, Wallace, Jesulito, Carlitos y Santana -cinco inicial-; Joni, Poti, Óscar Lojo, Pancho, Mario Santiago, Castilla y Andresito.

Joasan Construcciones Pinatar B (2): Andoni, Gerardo, Camacho, Luis y Palas -cinco inicial-; Jonny, Rubén, Antonio Javier, Manjón, Germán, Aarón y Jesús.

Goles: 1-0 Pancho (12'). 2-0 Óscar Lojo (14'). 2-1 Jesús, de penalti (17'). 3-1 Javi Santana (21'). 4-1 Castilla (27'). 5-1 Javi Santana (28'). 6-1 Castilla (34'). 7-1 Carlitos (38'). 7-2 Luis (39').

Árbitros: Borja Listán, Aarón García y David Romero (cronometrador). Amonestaron a los locales Carlitos y Jesulito.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ante unos 300 espectadores.