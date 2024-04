Vela: gran espectáculo en el Campeonato de España de 420 que se disputa en la Bahía de Cádiz

Sin respiro el viernes 5 de abril en la bahía de Cádiz, donde vientos de 20 nudos de intensidad media han marcado el ritmo a los participantes en el Campeonato de España de 420 que se disputa hasta el domingo. La rapidez del viento, subiendo de 10 a rachas de 25 nudos, necesitó de decisiones rápidas por parte de las tripulaciones, algunas más preocupadas que otras en mantener el tipo ante la presión del viento. Viendo la calidad de las condiciones, el comité de regatas que dirige Carlos Muñoz programó cuatro pruebas que suman un total de cinco en los marcadores, y la posibilidad de un descarte que algunos han agradecido mucho.

Ese ha sido el caso del campeón del mundo, Pol Mateu, y su tripulante Quim Serra de Pedro, del Balís, que suben diez puestos tras descartar el 11º del primer día, al que hoy suman dos 1º, un 2º y otro 11º en la última prueba, en la que eran superados entre otros por las baleares Marisa Vicens y Marina Borras, segundas con cinco puntos más y líderes Sub 19.

Con dos puntos más y una victoria parcial en su haber, el tercer puesto es para el brasileño Mohammad Royo y su tripulante gaditano Pablo López, que deben al descarte el punto de distancia con las tripulaciones de Pau Llibre y Alberto Marsans, ganadores de la última prueba, y la de las baleares Nicola Jane Sadler y Sofía Cavaco, empatadas en el cuarto y quinto puesto respectivamente, y en el caso de las baleares segundas Sub 19.

La igualdad sigue por abajo, con el sexto puesto que ocupan Hugo Rodríguez y Nicolás Montoya, de la territorial balear, líderes del campeonato Sub 17 masculino. A partir de aquí se abre una ventana de ocho puntos, con los siguientes clasificados, de Alicante, Miguel Campos y Pablo Moreno, sextos, seguidos a la misma distancia por tres tripulaciones empatadas a puntos; los catalanes Pedro Sotomayor y Pol Carrión, sus compañeros de territorial Joan Hadzi y Tristan Marsans, y cerrando el top10, los campeones de la Copa de España Sub 17, los canarios Miguel Padrón y Luis Mesa.

Entre los andaluces la mejor posición la tienen Josete Ruiz y Vicente Hernández en el puesto 14º, seguidos en el 21º por los campeones de España Sub 17, José Medel y Pablo Fernández. Ambas tripulaciones han dejado entrever su capacidad con un 6º y un 9º en cada caso pero no acaban de encontrar el sitio que se les presume. El mejor papel entre los anfitriones lo desempeñaron Susana Ridao y Daniela Mariño, que daban la campanada en la primera prueba con un tercero que les cuelga el cartel de favoritas desde la vigesimosegunda plaza de la general y sexta entre las mujeres, obligadas eso sí a no fallar ya que ya tienen un fuera de línea como descarte.

El sábado, tercera y penúltima jornada del campeonato, se programan tres nuevas pruebas a partir de las 11:00 horas. Los participantes compartirán escenario con la flota andaluza de ILCA 4 que estará disputando la primera jornada del Campeonato de Andalucía que organiza el CN Sevilla conjuntamente con la Federación Andaluza de Vela.

El Campeonato de España de 420 tiene como centro neurálgico el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, organizadora del campeonato por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Asociación Española de la Clase 420 y el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.