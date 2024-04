La competición regresa a aguas de la Bahía de Cádiz

Entre los próximos 4 y 7 de abril se celebrarán en aguas de la Bahía de Cádiz las pruebas clasificatorias del Campeonato de España de 420, que tiene como centro neurálgico el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, organizadora del campeonato por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Asociación Española de la Clase 420 y el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.

Andalucía recoge el testigo de Canarias, comunidad anfitriona del nacional en el año 2023, y se vale de su experiencia en la organización del campeonato que ya acogiera en el año 2022, resuelto con rotundo éxito gracias al nivel de la flota y la capacidad organizativa de los comités técnicos de la Federación Andaluza de Vela (FAV). La participación aumenta con respecto a citas anteriores, con más de un centenar de regatistas de ocho comunidades autónomas españolas, en liza por los títulos absoluto mixto, masculino y femenino, y de las categorías Sub 19, Sub 17 y Sub 15 también en versión masculina y féminas. Asimismo y debido a la anulación por fuerte temporal del campeonato autonómico que debía haberse celebrado el pasado fin de semana en las mismas aguas, la primera tripulación andaluza clasificada en el campeonato de España será campeona autonómica 2024.

Hablamos con el recién elegido secretario nacional de la clase 420, el canario 'andaluz de adopción' Eduardo Angulo, cuyo cargo se ratificó este martes 2 de abril duranta la Asamblea Nacional de la clase en El Puerto de Santa María. Angulo suma casi tres temporadas trabajando con la clase, en la que sus comienzos fueron de la mano de Jane Abascal y su hermano Jorge, "mi mentor".

Desde el año 2013 que fichara por la FAV como entrenador de la clase Optimist, el técnico grancanario ha trabajado con los equipos del CN Sevilla, el RC Mediterráneo y desde hace un par de temporadas, en el CN Puerto Sherry, donde en la actualidad desarrolla un proyecto deportivo que ha llevado a algunos de sus pupilos a destacar a nivel nacional e internacional, "intentando darle continuidad al gran trabajo desarrollado por el entrenador Manuel Páez, al que admiro profundamente".

Como secretario nacional de la clase 420 y presidente de la junta directiva, cargo que asume tras el mandato de Toni Ripoll, su objetivo es que la clase crezca en España y recupere presencia en zonas donde ha desaparecido. "Soy optimista ya que en zonas como el pais vasco o la comunidad valenciana donde se había perdido ya se está recuperando, la prueba es la participación en este campeonato de algunas tripulaciones de estas comunidades".

Otro punto que destaca el técnico es la participación de tripulaciones muy jóvenes. "Tenemos muchas miras en este campeonato ya que al fin y al cabo serán ello los que tiren del carro". Se refiere a regatistas de la categoría Sub 17 que ya apuntan muy buen nivel, como es el caso de la tripulación grancanaria de Miguel Méndez y Kai Benjamín, o las baleares de Hugo Rodríguez y Nicolás Montoya, y la compuesta por las campeonas del mundo Sub 17, Neus Fernández y Martina Gomila.

Frente a ellos harán valer su mejor conocimiento del medio las tripulaciones locales como las de Ignacio Fernández y Luis Sánchez o la recién incorporada a la clase de Carlos Carrasco y Nicolás Flethes, este último hermano de los que fueran campeones de España y del mundo, Fernando y Carlos Flethes.

Entre los favoritos al título Sub 17 figura la tripulación del RCN de Canarias de Miguel Padrón y Luis Mesa, campeones de la Copa de España Sub 17 y subcampeones del campeonato sudamericano, y entre los mayores -categoría senior- el campeón del Mundo, el catalán Paul Mateu, que tiene ahora como tripulante a Quim Serra.

En la categoría Sub 19 hay muchas esperanzas en los anfitriones, Josete Ruiz y Vicente Hernández, y los campeones de España Sub 17, José Medel y Pablo Fernández, ambas tripulaciones pertenecientes al equipo del CN Puerto Sherry, y en la misma categoría entre las niñas, la formada por las baleares, Marisa Vicens y Marina Borras, número uno del ranking nacional femenino.

Tras dos jornadas reservadas a la confirmación de inscripciones, medición de barcos y últimos entrenamientos, las pruebas clasificatorias darán comienzo el jueves 4 a partir de las 13:00 horas y se desarrollarán hasta el domingo 7 con un máximo de doce en el programa. El parte meteorológico anuncia cuatro jornadas de vientos medios.