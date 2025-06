Un tenso rayo de luz en el San Fernando

Ha pasado un mes desde que la nefasta temporada del San Fernando CD concluyera. Y una de las repercusiones que dejó el inesperado descenso fue el anuncio de que su actual mandatario, el presidente, Louis Kinziger, no continuaría en el cargo. Pues 30 días después el silencio, la incógnita, el desconocimiento, ha sido la nota predominante del entorno de la entidad azulina, que parece una nave sin rumbo, sin timón, sin un futuro inmediato claro.

En la jornada del jueves llegaron las primeras noticias de lo que puede ocurrir en la entidad de La Isla en su triste devenir por la Tercera Federación, situación que tendrá que afrontar en la campaña venidera. Louis Kinziger ante la insistencia del grupo minoritario que posee acciones del San Fernando (AUPA-CDSF), tuvo una reunión, en la sala de prensa del estadio de Bahía Sur, con los representantes de la asociación, con el fin de esclarecer, lo más posible, la situación actual de la entidad.

De esta forma, el todavía presidente del San Fernando CD dejó a las claras su intención de hacer lo que anunció al finalizar el partido de El Rosal, marcharse y dejar la presidencia y afirmó que "así se lo comuniqué al grupo Inversor que dirige los destinos del San Fernando". "Lo que ocurre -narraba el presidente- es que es un proceso que lleva un tiempo", añadiendo que "me consta de qué el grupo está buscando un perfil para mi sustitución, que no tiene que tardar mucho tiempo", indicando a los presentes que el proceso se está acelerando lo máximo posible.

Lo que sí dejaba a las claras el mandatario francés es que "el grupo me ha pedido paciencia y disponibilidad para el proceso de cambio" y, de la misma forma ha señalado que "la intención del grupo propietario del San Fernando es limitar los gastos" así como "se está abierto ha recibir colaboraciones externas para lograr el objetivo de devolver al equipo a la senda del triunfo".

Entre otras cuestiones, también se planteó que su decisión de marcha "es firme y no ha cambiado" porque para él "es lo mejor para la entidad", aunque en estos momentos "me encuentro a la espera de recibir las órdenes oportunas para el cambio".

Para Kinziger no cabe duda de que "tiene que venir alguien que cambie el rumbo", aunque en el tema personal afirma que "saldré con el escudo del San Fernando grabado a fuego en el corazón, no en vano se han sentado las bases en la institución para que la entidad esté, al menos, en Primera RFEF, pero tendrá que ser otra persona la que explote los recursos que tiene el San Fernando".

De la misma manera, el todavía presidente sentenciaba que "no me planteo, ni de lejos, la posibilidad de que el grupo propietario deje de invertir en el San Fernando, aunque si soy consciente de que en todo momento han compensado las pérdidas que ha habido por estar en la RFEF estos años. Aún así -señalaba al grupo de accionistas- en ningún momento, mis superiores me han dejado, ni siquiera, pensar de qué no se continuará al frente de la entidad", matizaba.

Para termina Louis Kinziger dejó claro que "en estos momentos mis funciones, como es lógico, son muy limitadas y la intención es agilizar lo antes posible mi relevo y para que no tenga problema alguno, estaré ahí para lo que necesiten, principalmente, para dar continuidad a lo que se ha hecho hasta el momento". "Confío plenamente en la propiedad del club, saben lo que hacen, y espero que las novedades lleguen lo antes posible y se comunicarán de inmediato, conforme vayan llegando", señalaba.

Con esto, Kinziger quiso apaciguar el nerviosismo, por falta de noticias en el que está inmerso la entidad azulina desde qué en aquel fatídico 4 de mayo, con la derrota cosechada ante el Cádiz CF Mirandilla (2-0), se consumase lo inesperado, el segundo descenso consecutivo y el dar con los huesos en la Tercera Federación.