Tablas del Virgili Cádiz en Córdoba (4-4)

El CD Virgili Cádiz sumó un empate 4-4 ante el CD Córdoba Futsal B Patrimonio de la Humanidad en el partido aplazado de la jornada 20 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala, disputado en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba, en un encuentro de ida y vuelta que dejó goles, riesgo y un final que pudo caer de cualquier lado.

El equipo salió con intención. Jesulito avisó pronto, en el minuto 3, aunque su disparo se marchó fuera. Pancho también lo intentó en el 4 y Óscar Lojo probó en el 7. El Córdoba Futsal B respondió con lanzamientos de David Fernández y Luque que tampoco encontraron portería. Había ritmo. Andresito obligó a intervenir a Aguayo en el ecuador del primer tiempo y Carlitos volvió a exigir al guardameta local, rozando posteriormente Castilla el gol en el minuto 12 con un balón alto en la misma línea de gol.

En el 17 llegó una decisión valiente del entrenador panadero, Juan Carlos Gálvez, sacando a Óscar Lojo como portero-jugador para intentar desatascar el partido y a la vista de las cinco faltas que los amarillos acumulaban. El riesgo, esta vez, salió cruz. En el minuto 18, David Fernández aprovechó un fallo en ataque del CD Virgili Cádiz en esa situación para firmar el 1-0. Antes del descanso, Carlitos volvió a encontrarse con Aguayo y tanto Jesulito como Pancho no acertaron en el 20. Usero también lanzó alto en los últimos instantes del primer tiempo.

Tras el descanso, el golpe lo dio el Virgili. Óscar Lojo empató en el minuto 21 y devolvió el partido al punto de partida. La respuesta local fue inmediata. David Fernández marcó el 2-1 en el 23 y, un minuto después, una acción tras asistencia de Larios hacía el 3-1.

Tocaba resistir. Joni, bajo palos en la segunda parte, frenó a Usero en el 26 y firmó una parada a una mano tras un disparo lejano de David Fernández en el 27. La expulsión de Andresito por doble amarilla obligó a afrontar una inferioridad temporal. El equipo aguantó sin encajar y, en ese tramo, un disparo del local Usero se estrelló en el palo.

El empuje tuvo premio. Jesulito recortó en el 31 y volvió a aparecer en el 33 para colocar el 3-3. El encuentro entró en una fase de mayor fricción, con acciones que elevaron la intensidad y un criterio arbitral que por momentos no se terminó de llegar a comprender en el equipo gaditano.

En el minuto 37, Castilla culminó la remontada con el 3-4, pero el Córdoba Futsal B reaccionó sacando a David Fernández como portero-jugador y, en el 38, Luque marcó el 4-4. En el minuto 39, Usero volvió a encontrarse con Joni y, en la última gran ocasión, Carlitos estrelló el balón en el larguero.

Con este empate, el CD Virgili Cádiz cae a la cuarta posición de la clasificación. El equipo ya mira al próximo compromiso ante el CFS Pinatar B Joasan Construcciones, que se disputará el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.