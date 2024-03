El San Fernando, sin margen de error ante el Mérida

En el haber también se tiene la grata imagen que el equipo isleño ha mostrado en las dos últimas jornadas, sobre todo el pasado domingo ante el líder, el Castellón, donde se perdió de manera injusta. Los isleños han vuelto a mostrar su mejor cara y, ahora ante un rival más que directo, no se puede bajar el ritmo.

Y es que son siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria, donde solamente se han cosechado cuatro de los 21 puntos disputados, lo que le ha quitado a los isleños la distancia de ocho puntos que le separaban del descenso. En el haber, cabe destacar que no se pierde en el estadio ubicado en Bahía Sur desde el pasado año, concretamente desde el 17 de diciembre cuando, antes de irse de vacaciones se perdió estrepitosamente ante el Alcoyano. Luego se ha cosechado la victoria ante el Sanluqueño, en el descuento, y tres empates consecutivos ante Algeciras, Huelva y Atlético de Madrid B.

En el Iberoamericano se jugará la primera gran final de las muchas que tendrá que afrontar el cuadro de La Isla. Por ser la primera, por ser el rival que es, por el tiempo que se lleva sin ganar, por el bagaje recogido por los azulinos en las siete últimas jornadas , y porque todavía no se sabe lo que es conseguir una victoria en la segunda vuelta, el partido ante el Mérida será un encuentro donde, sin duda alguna, a los de La Isla se le va la vida en ello.

Por ese motivo, el partido que se disputará en la noche del domingo 10 de marzo, a partir de las 20.00 horas, se nos antoja crucial, esencial, vital para las aspiraciones del equipo de Alfredo Santaelena por no perder la categoría.

Se acabó el colchón. Ya no queda distancia entre el San Fernando y el descenso , es más, el equipo azulino se colocó en la pasada jornada entre los equipos que dan con sus huesos en la Segunda RFEF.

Santaelena: "Somos conscientes de la importancia del partido"

El entrenador del equipo azulino señalaba del partido que "es un partido importante, vital, y lo sabemos y somos conscientes de la importancia de conseguir los tres puntos. Por ello, vamos a darlo todo sobre el campo y los chavales, que igualmente tienen claro que es una primera de las doce finales que tenemos que disputar, tienen unas ganas tremendas de que llegue el partido". Explicó el técnico que "nos hace falta la tranquilidad de saber que el choque es largo, que hay que hacer las cosas bien, y no tener prisas porque éstas son malas consejeras". A su juicio, "si estamos al nivel que hemos ofrecido en los últimos partidos no tendremos problemas para sacar adelante el choque y lograr una victoria que, lógicamente, apaciguaría los problemas que nos han ocasionado el no haber ratificado el juego con los resultados". Añadió que "está claro que ahora, más que nunca, nos hace falta el calor de la afición y, estoy convencido de que responderá como lo está haciendo toda la temporada".