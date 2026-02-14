El San Fernando buscará ante el Rivera dar un paso más hacia el ascenso

El CD San Fernando vuelve a la competición en el partido que, a partir de las once y media de la mañana, disputará este domingo ante el Rivera en el Iberoamericano de Bahía Sur. La escuadra de Jaime Bugatto solamente piensa en seguir la senda marcada desde el inicio de la temporada y dar un paso, casi de gigante, en el objetivo propuesto que no es otro que el ascenso en una inmaculada temporada donde los isleños se acercan a los 100 goles y donde han contado todos sus partidos por victoria, la mayoría de manera contundente.

Para el partido ante el Rivera, Jaime Bugatto recupera a Trabazo, que durante tres jornadas no ha podido ser de la partida, y tiene las bajas de Pablo Jiménez, cuya lesión le impedirá jugar lo que resta de temporada, y de Dani Freire.

Cabe destacar que el equipo azulino descansó, al igual que el resto de sus competidores, la semana pasada debido a la suspensión de una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas y que será el domingo de Resurrección, 5 de abril, cuando se dispute el partido aplazado ante el Medina.