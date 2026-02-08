El reconocimiento a las mujeres de Medina que jugaron por una buena causa

El Ayuntamiento de Medina Sidonia celebró una gala deportiva homenaje en el Teatro Municipal Miguel Mihura para recordar y homenajear a las mujeres, entonces jóvenes de entre 17 y 25 años, hoy madres, abuelas e incluso en algún caso bisabuela, que disputaron dos partidos benéficos en 1977 que sirvieron para recaudar fondos y comprar una ambulancia de la que carecía el municipio.

Con el patio de butacas y el gallinero completamente abarrotado de gente, en este acto también fueron homenajeados Antonio García García 'Mojero', Miguel Mendoza Romero 'Pelote' y Manuel Herrera Delgado, conocidos personajes de Medina que actuaron como árbitros. Igualmente hubo un reconocimiento para Francisco Pérez Ariza 'Paco Pérez' y Manuel Benítez Mora 'El Míster', (presidente de la peña cadista Manuel Irigoyen), entrenadores de los tres equipos de chicas que participaron en los dos encuentros. Del mismo se hizo con María de la Paz García Astorga 'María García' y José María García García 'Pepe Carcelero', en representación de los promotores de aquel evento histórico.

Las cantidades recaudadas en los partidos estaban destinadas a la compra o adquisición de una ambulancia para trasladar a personas enfermas, accidentadas, discapacitadas, parturientas o cualquier emergencia sanitaria.

Dada la precaria situación sanitaria en que se encontraba la población asidonense a mediado de los 70, un grupo de hombres (buena parte de ellos de la Hermandad del Cristo de la Reconciliación y Paz), mujeres y vecinos de Medina decidieron dar paso y afrontar el reto de reunir el dinero para salvar muchas vidas.

Otro de los equipos femenino que tuvo su reconocimiento.

De esta manera acordaron organizar tómbolas, rifas, sorteos, competiciones de tiro al plato o un partido de fútbol de chicas, cosa impensable en aquellos años. Y aquí empieza la historia del primer encuentro entre mujeres en Medina. Los encuentros fueron todo un éxito de público con todas las gradas y vallas que rodeaban el viejo campo de La Corredera llenas de espectadores.

En el primer partido jugaron: Carmen Quintero, Encarna Moscoso, Carmen Marchante, Paqui Ballestero, Encarni Quintero, María Antonia Ramos, Cati Ballestero, Lola Martínez, Pili Navarro, Manoli Santos, Ángeles Santos, Angelita Bolaños, Mari Carmen Cote, Ana María Mendoza, Paqui Macías, Pili Moreno, Pili Cornejo, Juana Mari González, Mari Carmen Melero, María José Cornejo, Pepi Moreno y María Macías.

Al segundo encuentro, disputado frente a un equipo de Cádiz, además de algunas de las anteriormente mencionadas, participaron: María de la Paz Caballero, Manolichi Iñigo, Luisa Guerrero, Juani Moreno, María Luisa González, Carmen González, Juana Ortega, Manuela Grimaldi, Pepi Benítez y Juana García.