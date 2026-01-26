Medina homenajeará a las jugadoras que dejaron huella hace casi medio siglo
Fútbol
El Teatro Miguel Mihura tendrá un reconocimiento con aquellas mujeres de la localidad que hace 49 años disputaron dos partidos benéficos para la adquisición de una ambulancia
El Ayuntamiento de Medina Sidonia celebrará una gala deportiva el próximo sábado 31 de enero, desde las 18:30 horas, en el Teatro Municipal Miguel Mihura para recordar y homenajear a las mujeres de la localidad, entonces jóvenes de entre 17 y 25 años, que disputaron dos partidos benéficos en 1977 para recaudar fondos que estaban destinados a la compra o adquisición de una ambulancia. El primero fue entre dos conjuntos locales y el segundo de una selección de chicas asidonenses frente a un equipo de Cádiz.
Dada la precaria situación sanitaria en que se encontraba la población asidonense a mediado de los años 70, un grupo de hombres y mujeres de Medina decidieron dar un paso y afrontar el reto de ayudar a reunir el dinero para ese objetivo.
Además de organizar tómbolas, rifas, sorteos y competiciones de tiro al plato, la cita estelar fue un partido de fútbol entre jugadoras, algo impensable en aquellos años. Y esta es la historia del primer encuentro entre mujeres en Medina. Los promotores del proyecto para la adquisición de la ambulancia contactaron con las chicas en 1977 y las más valientes, después de consultar con padres o madres y dado el carácter benéfico del encuentro, decidieron darle, de la mejor manera posible, patadas a una pelota, pasar un buen rato y conseguir la mayor cantidad posible de dinero para el noble propósito.
Los encuentros fueron todo un éxito de asistencia con todas las gradas y vallas que rodeaban el viejo campo de La Corredera llenas de público de Medina y de otras localidades cercanas que no quisieron perderse una cita histórica.
