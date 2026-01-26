Medina homenajeará a las jugadoras que dejaron huella hace casi medio siglo

El Ayuntamiento de Medina Sidonia celebrará una gala deportiva el próximo sábado 31 de enero, desde las 18:30 horas, en el Teatro Municipal Miguel Mihura para recordar y homenajear a las mujeres de la localidad, entonces jóvenes de entre 17 y 25 años, que disputaron dos partidos benéficos en 1977 para recaudar fondos que estaban destinados a la compra o adquisición de una ambulancia. El primero fue entre dos conjuntos locales y el segundo de una selección de chicas asidonenses frente a un equipo de Cádiz.

Dada la precaria situación sanitaria en que se encontraba la población asidonense a mediado de los años 70, un grupo de hombres y mujeres de Medina decidieron dar un paso y afrontar el reto de ayudar a reunir el dinero para ese objetivo.

Además de organizar tómbolas, rifas, sorteos y competiciones de tiro al plato, la cita estelar fue un partido de fútbol entre jugadoras, algo impensable en aquellos años. Y esta es la historia del primer encuentro entre mujeres en Medina. Los promotores del proyecto para la adquisición de la ambulancia contactaron con las chicas en 1977 y las más valientes, después de consultar con padres o madres y dado el carácter benéfico del encuentro, decidieron darle, de la mejor manera posible, patadas a una pelota, pasar un buen rato y conseguir la mayor cantidad posible de dinero para el noble propósito.

Los encuentros fueron todo un éxito de asistencia con todas las gradas y vallas que rodeaban el viejo campo de La Corredera llenas de público de Medina y de otras localidades cercanas que no quisieron perderse una cita histórica.