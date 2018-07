El nuevo proyecto del Chiclana CF ya tiene nombres y apellidos

Había expectación sobre la presentación de la nueva directiva, así como del nuevo entrenador, y parece que ambas han quedado altamente superadas. Reunidos todos en el Municipal, Juan Luis Rojo tomó la palabra para agradecer de nuevo la presencia de los asistentes. A continuación hizo una relación sobre los hombres que acompañarán a esta junta gestora en el trabajo diario. El nuevo entrenador, José María Román Lupi, viene acompañado de su segundo, Antonio Manzorro. Manuel Marín será el preparador físico, en entrenador de porteros, Antonio Reyes y contarán como analista a Carlos León.

Para Pepe Núñez fueron los motivos que han llevado a la gestora a decantarse por la figura de Lupi. Poco amigo de los micrófonos, Núñez se muestra más agradecido si cabe de poder contar con él para este nuevo proyecto. "He sido jugador, entrenador y pensamos que eso nos podía ayudar a conseguir que el Chiclana esté en el lugar adecuado". Una ciudad con casi 90.000 habitantes tiene que tener al equipo en el lugar que le corresponde. "Hemos llegado con mucha ilusión, aunque bastante tarde, pero esperamos compensarlo. Cuando Juanlu me habla de cambiar algunas cosas siempre tuve en mente a Lupi, pues lleva muchísimos años entrenando conmigo en el fútbol base, sé lo que puedo pedirle a él, lo que él le va a dar a este club, y lo que yo pienso que le hace falta: que son ambición, ganas de trabajar, manera de ver el fútbol que nos pueda llevar a cotas mayores. Ahora estamos empezando a andar y necesitamos el apoyo de todos los socios, participantes y patrocinadores, porque os puedo asegurar que trabajo no va a faltar ni ilusión tampoco".

Más claro no se puede decir. Al nuevo Chiclana lo que seguro que no le faltan son ganas ni objetivos. En la línea entusiasta de Núñez, Lupi agradeció también la confianza que la gestora ha delegado en él y viene "siguiendo con lo que ha dicho antes mi compañero: con la ilusión de ese jugador que un día fui en el Chiclana, con la ilusión de entrenar al equipo de mi ciudad, y por el que nos hemos comprometido todos". No va a ser sencillo ni por trabajo corto, tampoco; en ese sentido, sembrar las bases del Chiclana a corto-medio plazo, "pero para ello vamos a poner una base estructural, en lo institucional; y de preavituallamiento, en la cantera. Es un club que solo por su masa social tiene que estar más arriba. No podemos olvidar que el Chiclana está entre los 3-4 equipos que más veces han militado en Tercera División".