El nuevo presidente del San Fernando: "Será una temporada complicada y apasionante"

Se ha convertido en la cabeza visible del San Fernando CD SAD. Louis Kinziger tomó el mando, en los pasados días, de todas las operaciones del equipo isleño al ser nombrado presidente del Consejo de Administración y Director General del conjunto de La Isla. Por ello, es la máxima representación del grupo inversor en la ciudad, la imagen del San Fernando y el hombre que marcará el destino del equipo de La Isla en esta apasionante temporada que tendrá que afrontar.

Kinziger citó a los medios de comunicación el viernes 18 de junio con el firme propósito de exponer públicamente cuales serán sus intenciones en su mandato, lo que pretende hacer en la temporada venidera y, sobre todo, para dejar claro las intenciones que tendrá el equipo de La Isla.

De esta forma, el mandamás azulino se presentó ante los medios locales en la sala de prensa del Iberoamericano de Bahía Sur. Su rostro es serio, quizás consciente de la responsabilidad que atesora en estos momentos y expone de forma clara y directa lo que pretende. Sólo se relaja en la segunda parte de la rueda de prensa, cuando departe con los presentes, cuando contesta a las cuestiones principales, principalmente en lo que deportivamente se refiere y la comparecencia va ganando enteros conforme pasa el tiempo.

Louis Kinziger comienza la alocución agradeciendo al grupo inversor el haber contado con su persona para llevar este apasionante y gratificante proyecto, señalando a la misma vez su agradecimiento a la anterior junta directiva por la "posibilidad que nos han otorgado para hacer la transición", sentenciando que "nos han contagiado la ilusión con la que han trabajado".

De la misma forma, el presidente del equipo azulino quiso agradecer en lo deportivo a todos los que han hecho realidad "este gran ascenso de categoría, para militar en la temporada venidera en la Primera División de la RFEF, lo cual es ilusionante".

Y por último en cuanto a agradecimientos se refiere, quiso dejar claro que la afición del San Fernando es grande porque "me han recibido con los brazos abiertos", insistiendo que a nivel personal "nunca me esperé el trato tan bonito que me han realizado prácticamente desde el primer día que llegué a La Isla. Eso conquistó mi corazón".

El mandatario quiso dejar los puntos sobre los que se basará su periplo en el equipo azulino, indicando que "en primer lugar, queremos continuar la profesionalización del club tanto en el apartado ejecutivo, como en el deportivo", señalando que "se ha dado el primer paso en el año que llevamos al frente de la entidad, pero tenemos que seguir ampliándolo", sentenciaba.

En segundo lugar, Kinziger quiso dejar claro que también habrá continuidad en "la búsqueda de los objetivos en cuanto a instalaciones se refiere" dejando a las claras que "ya nos hemos hecho con unas oficinas acorde al club, hemos encontrado mejoría en el campo que nos ayuda a entrenar, pero está pendiente el realizar acciones importante", donde lógicamente está "la creación de una Ciudad Deportiva, para el beneficio de todos".

El tercer punto, el que ataña a la organización deportiva, indicaba que "hemos sabido aprender de una temporada complicada, para no cometer los mismos errores y, a la vez, hemos cogido lo bueno de la campaña para darle continuidad. Con ello, intentaremos hacer una nueva y apasionante campaña, pero siempre dentro de la humildad, que nos tiene que caracterizar".

Igualmente dejaba claro que el club "tiene que ser transparente en todos los aspectos, sobre todo en la información que se de", algo donde hizo hincapié.

El presidente terminó afirmando que "esto es un proyecto apasionante, donde tienen que estar todos porque es el año del San Fernando", indicando que "es el momento de estar todos unidos, de llamar a quién tienes al lado para estar con el San Fernando y conseguir entre todos el objetivo de hacer al equipo grande", dijo.