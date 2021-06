La posible salida de Stankovic del San Fernando

Una de las cuestiones principales que se esperaba con impaciencia era el saber si Jovan Stankovic continuaría o no en el San Fernando. No cabe duda que los rumores se han alimentado en las últimas fechas y que el técnico serbio no era muy querido en un sector importante de la afición azulina.

Louis Kinziger, nuevo presidente del club isleño, no dejó a las claras el viernes 18 de junio si Stankovic seguirá un año más o no, pero si dejó en el aire que la marcha del técnico es una posibilidad importante que gana enteros.

De esta forma, señaló sobre el tema que "existen negociaciones para que una y otra parte lleguen a un acuerdo", con lo cual todo hace indicar que no habrá continuidad. Ante la insistencia de los medios de comunicación por saber el futuro del banquillo azulino, quiso matizar que “lo que tenga que ocurrir, lo sabremos en las próximas fechas".

De la misma forma, el mandatario indicó que el primer objetivo del equipo azulino este año y ante el potencial del grupo que ha tocado será "el no estar implicado, inicialmente, en las posiciones comprometidas de la tabla y luego asentarnos, para, paso a paso, soñar con algo, pero siempre dentro de la humildad, del trabajo, de la constancia y del sacrificio que implicará una temporada apasionante por los rivales que tendremos", afirmaba.