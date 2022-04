La necesidad de resucitar del San Fernando

Es hora de cambiar el rumbo. En un espléndido Domingo de Resurrección, el San Fernando buscará ante un rival necesitado darle la vuelta a la tortilla, volver a encontrar el rumbo de la victoria y cosechar, de una vez por todas, los tres puntos necesarios para, casi matemáticamente, certificar la permanencia. Desde que llegó a la cifra de 45 puntos, los de Nacho Castro han buscado con intensidad terminar de sumar esos tres puntos que se resisten.

Pero la empresa no será fácil porque enfrente tendrá al Cornellá, un equipo herido, necesitado y con urgencias de conseguir una victoria para poder salir de los puestos de descenso. La igualdad de la tabla clasificatoria en este grupo II de la Primera RFEF hace pensar a los equipos que, ganando dos partidos consecutivos, se puede salir del boquete y, para los catalanes, el Iberoamericano de Bahía Sur puede ser un punto de inflexión.

Y es que los de La Isla también se encuentran con el hándicap de la cantidad de jugadores que están en la enfermería, lugar donde se ha acomodado esta semana otro de los hombres importantes del esquema que pone en práctica el técnico azulino Nacho Castro. Caballero sufrió durante el partido que disputó el cuadro isleño en Sevilla el pasado Domingo de Ramos una rotura fibrilar que lo mantendrá varias semanas en el dique seco.

El centrocampista, una pieza fundamental en el entramado del centro del campo que pone en liza el técnico asturiano, se une a las bajas de Rodrigo, al que todavía le restan, al menos, tres semanas para poder volver al equipo, de Rafa Páez, que tampoco ha llegado a tiempo a este partido y a la ya definitiva esta temporada Djack Traoré, que recordemos se lesionó hace varios meses en su rodilla.

Por su parte, Castro sigue teniendo dudas en varios jugadores que están saliendo ya del dique seco, aunque desde el seno del equipo azulino no se quiere acelerar la vuelta a los terrenos de juego de futbolistas importantes para el tramo definitivo de la temporada. Si Saúl aceleró su puesta en marcha ya hace dos semanas, todo hace indicar que esta jornada será Luis Ruiz el que, a marchas forzadas, vuelva a la convocatoria. El lateral izquierdo solamente ha trabajado tres días con el resto de sus compañeros, aunque las urgencias parecen que le obligarán a estar, al menos, entre los convocados.

Mención aparte merece la máxima figura del equipo isleño, Biabiany. El francés entró en el grupo el sábado, pero todo hace indicar que se será cauto con su vuelta al equipo para no encontrar en la premura una recaída de su lesión, tal y como pasó en el último partido que se jugó en casa ante el Sabadell, donde solamente pudo estar siete minutos en el terreno de juego. De todas maneras, el técnico azulino escondía en la previa sus cartas y anunciaba que no era aconsejable el acelerar la puesta a punto.

La ausencia de Caballero en el centro del campo permitirá a Marc Carbó, además de volver al equipo titular, a tomar las riendas del equipo en el centro del campo, situación que desempeñaba con brillantez hasta, precisamente, la llegada del ex del UCAM del Murcia y habrá que esperar hasta última hora para saber si el técnico de Avilés se decanta por Martí Crespí o por Juan Rodríguez en el centro de la zaga acompañando a Sergio Ayala. Por lo demás, no parece que hubiese muchos cambios con respecto al once de las últimas jornadas.