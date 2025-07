Monchi tira de estrategia y funda el CD San Fernando 1940

Las noticias no cesan alrededor del fútbol en San Fernando y, a la espera de la contestación a la solicitud de moratoria propuesta por los pequeños accionistas del casi exterminado San Fernando CD SAD con Monchi y Patricia Cavada a la cabeza, al Juez Único de Competiciones no Profesionales, se ha dado un nuevo paso para que, sea como sea, San Fernando no se quede el año que viene sin su querido y amado San Fernando en competición.

De esta forma, Monchi presentó en la mañana de este jueves, último día del plazo permitido, la creación de una nueva entidad, un nuevo club, donde, como es de esperar, será él quien tome las riendas del mismo. Se trata del nuevo CD San Fernando 1940, con lo que se recuperará el tradicional nombre de la entidad y, además, quedará reflejado el año de fundación del primer CD San Fernando.

El propio Monchi fue el encargado de dar la correspondiente inscripción del nuevo club azulino en el Registro de Entidades de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. El documento de inscripción iba acompañado de sus estatutos que, a la vez, constaban de 21 documentos donde se detallaba todas las normas que regirán el nuevo club en su desarrollo.

Lo que sí parece claro es que Monchi ha creado este nuevo club como "plan B" de futuro, con la intención de tener algo a lo que agarrarse mientras que se espera con impaciencia que los diferentes escritos y peticiones que se han realizado durante todos esos días prosperen y la Federación Española dejase inscribir al San Fernando para competir.

Pero hasta el momento ningún escrito ha prosperado y lo único que se conoce es que la Federación Española ha lanzado un comunicado sentenciando que el equipo isleño no ha presentado, tal y como anunció el grupo MTM Investments Spain Holdco, la inscripción en la Tercera Federación y "la no solicitud dentro del plazo conferido no será subsanable, por lo que hay que declarar la no inscripción del Club Deportivo San Fernando Isleño S.A.D. en Tercera Federación".

Plaza destinada al Coria

Esto, lógicamente, hace que la plaza que ocupaba el equipo azulino quede cubierta con el Coria -primer descendido por arrastre-, que esperaba impaciente los acontecimientos acaecidos en el seno del conjunto de La Isla que, por ende, bajará a División de Honor.

No tiran la toalla, pero todo hace indicar que la negativa, en un principio del grupo MTM y posteriormente de la Federación Española de Fútbol donde, dicho sea de paso, se está buscando una solución a corto plazo para inscribir al equipo, está haciendo que la desaparición del cuadro azulino y el volver a competir desde la categoría más baja que existe sea una realidad de días e incluso horas.

Se pelea, se trabaja, se lucha, pero las trabas son demasiadas y las contestaciones pocas, o ninguna, y eso está mermando la capacidad de los hombres y mujeres que, a día de hoy, luchan a destajo para que la entidad no desaparezca, situación que se viene produciendo, prácticamente desde el pitido final del choque entre Cádiz CF Mirandilla y San Fernando (2-0), donde ambos equipos, con infraestructuras muy diferentes, dieron con sus huesos en Tercera Federación, categoría en la que todo apunta que no estará el equipo azulino.