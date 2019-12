Jornada en blanco la del domingo en la 16ª Regata de Año Nuevo debido a un viento de levante al que se le fue la mano. Las rachas de más de 30 nudos de intensidad y el fuerte oleaje en la Bahía gaditana eran razones más que suficientes para pasadas las dos y media de la tarde izar la bandera de anulación y emplazar a la flota al último asalto.

La de este lunes será por tanto una jornada decisiva para todos con la última oportunidad de acceder a los títulos. Además de los campeones absolutos y autonómicos, como cada año desde hace once, la regata andaluza reconocerá con los trofeos memorial Kim Lythgoe a los ganadores de las clases RS:X Masculino, Femenino y Juvenil.

El único cambio con respecto a lo descrito el sábado se produce en la clase RS:X Juvenil, en la que una corrección de resultados pone en cabeza al polaco Kamil Manowiecki con 4 puntos, seguido con 7 y 8 por el ruso Mikhail Aleksandrov y el windsurfista del CN Sevilla, Aurelio Terry, ahora tercero pero con todas las opciones abiertas. Este cambio apea del podio a su compañero de club, Jaime Samalea, que pasa a estar cuarto con tres puntos más.

En el resto de clases no hay cambios. En Open Foil el andaluz Fernando Pastor llega líder a la jornada final en la que tendrá que estar muy pendiente de Maxim Oberemko, ruso que navega por el RCN de Algeciras y también de Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona), empatados en el segundo y tercer puesto y a solo dos puntos del líder. Los tres saldrán a por todas el lunes.

En la clase RS:X, la sevillana Blanca Manchón intentará salvar el único escalón que le aleja del triunfo y lo dará todo por deshacerse de la británica Emma Wilson, líder provisional con cuatro puntos menos que la deportista del CN Puerto Sherry.

Con tres puntos de renta llega líder a la jornada final el balear Joan Carles Cardona entre los senior, con el bielorruso Artiom Javadav y el andaluz con bandera americana Pedro Pascual como principales escollos en su objetivo.

En la clase Raceboard, Alejandro Rivera (CV Blanes) no podrá despistarse un momento ya que cualquier error será aprovechado por Curro Manchón (CN Puerto Sherry) y Ferran Jurado (CN Salou), segundo y tercero, respectivamente, los tres metidos en tres puntos. Impresionante será también el desenlace en esta clase.

Menos presión tienen los andaluces del CN Sevilla Antonio Cueto y Gonzalo Ortiz para conservar los lideratos en las clases Techno Sub 15 y Techno Plus (hasta 19 años), sobre todo en el caso de Cueto que renta más de diez puntos a su inmediato seguidor, el bielorruso Tsiamafei Kruhlouski. Mientras Ortiz tiene a cuatro puntos a la rusa Anastasiia Shchedrina, en Sub 15, llega líder su compatriota Danila Dineev.

En Radial se prevé un emocionante final entre los regatistas del RC Mediterráneo Francisco Pérez y Adolfo Villalón, primero y segundo respectivamente con sólo un punto entre ambos. En su mano a mano no deberían descuidar a los que tienen por detrás, con un grupo de belgas al acecho entre los que destaca la joven Eline Verstraelen, a uno y dos puntos de los anfitriones. Algo más tranquilo respira el deportista del CNM Benalmádena, Nicolás Macias, en cabeza de la clase Láser 4.7 con tres puntos de renta sobre la polaca Lilly May Niezabitowska.

En Láser Standard, el onubense y vigente campeón de España, Guillermo Flores y su Dr. Frontela Sailing Team, aprovecharán la jornada final para sacar partido del mínimo error que pueda cometer el ucraniano Kudryashov para darle la vuelta al marcador que ahora los sitúa primero y segundo con tres puntos entre ambos.

Por último, los hermanos Fernando y Carlos Flethes, del CN Puerto Sherry, llegan líderes al último asalto en la clase 420, seguidos con dos y cuatro puntos por las tripulaciones de Felipe Sánchez y Blanca Rodríguez, del RCN de El Puerto de Santa María, y la de Lucía y Manuel Páez, del CN Sevilla.

La XVI Regata de Año Nuevo, XI Memorial Kim Lythgoe es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Puerto Sherry y la firma Cobra Semirrígidas.