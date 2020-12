Los goleadores del San Fernando valoran el esfuerzo

El buen rendimiento del San Fernando CD en la victoria en el campo del Marbella (1-2), sobre todo en la segunda parte, tiene nombre propio en los jugadores Gerard Vergé y Francis Ferrón, autores de los tanrtos que dieron la vuelta al marcador y enviaron los puntos al casillero de los azulinos.

El encargado de materializar el empate, Gerard Vergé, realizó la siguiente valoración del choque. "Son tres puntos contra un equipo complicadísimo y en su estadio. El equipo ha hecho un esfuerzo increíble y ha dado la talla en uno de los campos más complicados de la categoría". Analizando su labor más personal, dijo que "me he encontrado muy bien". "Ha sido un partido en el que desde mi posición se me exigía mucho trabajo defensivo, pero creo que lo he llevado bien. Tenía muchas ganas de jugar y creo que lo he aprovechado. Tenía libertad. Partía de la posición de extremo derecho pero tenía total libertad para aparecer por dentro".

Vergé admitió que la suma de triunfos consecutivos es la mejor noticia en el seno de la plantilla. "El fútbol cambia muy rápido, para bien y para mal. Llevamos nueve de nueve y sabemos lo difícil que es en Segunda B conseguir nueve puntos seguidos, muy difícil de ver. Ahora, a seguir trabajando para que lleguen los resultados de la manera que están viniendo".

Su convencimiento era total de que la buena racha iba a a llegar. "Sabíamos que con el equipo que teníamos y de la manera que estábamos trabajando iba a cambiar la dinámica. En las primeras jornadas no llegaban los resultados pero el equipo estaba compitiendo bien. Ahora están llegando los resultados y hay que aprovecharlos y seguir trabajando igual, con la misma concentración".

Francis Ferrón: "Confiábamos en lo que estábamos haciendo y los resultados no estaban llegando a pesar de que la dinámica de trabajo era la misma"

Por su parte, Francis Ferrón, autor del segundo gol del San Fernando, personalizó su satisfacción en un compañero, Hugo Rodríguez. "Tener a Hugo de compañero es un lujo. El año pasado ya lo disfruté. Cada vez nos conocemos más y sé dónde la puede poner. Para mí es un privilegio tener a Hugo, Omar, Pepe, Jorge, Gerard... etc., gente que te la puede poner con esa calidad. Ha salido bien y hemos podido ganar".

El atacante explicaba que esperaban esta mejoría. "Confiamos en lo que estábamos haciendo. Los resultados no estaban llegando pero la dinámica de trabajo era la misma. Con la alegría que tenemos ahora vemos el fútbol de otra manera. Contra la Balona no fue nuestro mejor partido y ganamos, así vas dando pasitos para adelante. Hemos dado un golpecito encima de la mesa", recalcaba.

Valoraba el trabajo de todo el grupo, el esfuerzo realizado en el encuentro frente al Marbella y en los partidos anteriores. "Hemos dado en la tecla, sobre todo, a la hora de defender. Pepe hace un trabajo que nos hacía falta. Nos entendemos bien y nos está ayudando mucho. Si corremos todos, calidad tenemos. Los goles van a llegar. Con estas victorias las vacaciones en Liga se afrontan de otra manera", finalizó a la espera de cerrar el año jugando este miércoles en Copa del Rey contra el Castellón.