El gaditano Carlos Coello no consigue su cuarto título mundial

El deportista gaditano Carlos Coello no ha podido proclamarse tetracampeón mundial de muay thai la mañana del domingo (hora española) al ser declarado perdedor, por decisión dividida de los jueces, del combate por el cinturón del peso pluma de la prestigiosa WPMF, una de las dos federaciones más importantes que existen en Tailandia.

El luchador local Prem TC ha sido el ganador de una pelea muy equilibrada que ha tenido como escenario la localidad tailandesa de Ayuthaya con ocasión de una gala que es organizada anualmente por el Gobierno del país asiático y que se denomina Nai Khanon Tom en memoria de un guerrero al que se considera padre de este marcial.

En el conjunto de los tres primeros asaltos, Coello anduvo ligeramente por arriba de su adversario, pero en el cuarto Prem TC cogió un poco de ventaja con varias patadas al cuerpo, usando el quinto y último para guardar los puntos obtenidos en el anterior. El tailandés sufrió un corte en una ceja en el segundo asalto y a raíz de entonces intentó no chocarse con el español y evitar el cuerpo a cuerpo.

Minutos después de perder la oportunidad de aumentar los tres títulos mundiales que figuran en su brillante palmarés, Carlos Coello colgó el siguiente comentario en su perfil de Facebook:

"No ha podido ser... He perdido por 3-2 de los jueces por el Título Mundial WPMF y no he podido conseguir lo que tanto anhelaba. En mi opinión, aun siendo una buena pelea, mi rival ha sido más inteligente que yo y he perdido justamente a los puntos. Desde el tercer asalto he tirado de corazón porque no me sentía con fondo. Gracias a todos los que me habéis apoyado y apoyáis siempre. De corazón".