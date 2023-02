El filial del Cádiz CF vuelve a ganar cuando menos se esperaba

El fútbol es en muchas ocasiones un guión imprevisible aunque de antemano se haga un esquema de lo que puede suceder. Y así fue con el Cádiz CF Mirandilla-Recreativo de Huelva (1-0), que dominó de manera clara el cuadro onubense pero que acabó ganando el bloque gaditano. Una victoria que se resistía desde el 5 de noviembre del año pasado (2-0 al Atlético Mancha Real) y que tiene más valor en lo psicológico que en lo clasificatorio, a pesar de lo que supone para intentar escapar del descenso.

El fuerte viento marcó el encuentro pero realmente el conjunto onubense tuvo la virtud de adaptarse mejor porque con él a favor y en contra su papel de equipo dominador resultó claro. Los blanquiazules tuvieron infinidad de llegadas en ambos periodos, si bien la finalización no resultó su plato estrella por falta de puntería o por las intervenciones de Nando.

Salvo un chut de Moussa que no fue entre palos y un cabezazo de Mwepu en una acción invalidada por fuera de juego, todo el empuje corrió por cuenta del Recre. Hasta seis ataques de los visitantes y un posible penalti de Nando sobre Iago Díaz formaron parte de la carta de presentación ofensiva del equipo que dirige el ex cadista Abel Gómez. Lo justo es que el Decano se hubiese ido al descanso con ventaja; no sucedió así y tuvo que apostar todo su arsenal ofensivos a los segundos 45 minutos. Y es que ya se sabe que uno más uno no siempre suman dos en esto del fútbol.

El segundo periodo presentaba al filial del Cádiz CF con el viento a favor, si bien era de nuevo el Recreativo el que acumulaba llegadas. Pero hay un aspecto que cambiada todo y era el gol de los locales. La incapacidad ofensiva del equipo era grande y tuvo que ser Fran Ávila, en propia portería, el que inclinara la balanza de forma involuntaria. Fue un centro de Oliver en el que el zaguero visitante se vio tapado y al final el balón golpeó en él tomando el camino a la portería.

Antes del único tanto del duelo, hay que contabilizar tres avisos del Recre por dos del Mirandilla, que tuvo en la cabeza de Joaquín la posibilidad de abrir la cuenta antes del gol en propia portería. En los blanquiazules, Salinas, Juanjo Mateo, Rubén Serrano, Nacho Heras y Ajenjo gozaron del gol en su poder pero tampoco la finalización estuvo este domingo a la altura de un aspirante al ascenso.

Supo resistir el equipo de Alberto Cifuentes, achicando aguas en su parcela, para quedarse con un triunfo que se resistía desde hacía mucho tiempo y que debe suponer una dosis de tranquilidad para empezar a escalar conceptos y posiciones, ya que la formación de promesas debe ir de la mano con los resultados.

El próximo sábado el filial del Cádiz CF visitará al Sevilla Atlético (17:00 horas) en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. Una cita contra el penúltimo clasificado del grupo; por lo tanto, un rival directo.