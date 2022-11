Suma y sigue del filial del Cádiz CF, esta vez 2-0 al Mancha Real

Tercera victoria consecutiva del filial del Cádiz CF, que se impuso 2-0 al Atlético Mancha Real y afianza sus argumentos y sus puntos -ya suma 18- en la zona de play-off. El equipo cadista tuvo una virtud y un golpe de fortuna: marcar pronto y ver como el rival se quedaba en inferioridad numérica por la expulsión de Juanje.

Hay que apuntar que en la primera parte el equipo de Alberto Cifuentes apenas pasó por apuros reseñables y tuvo la virtud de aprovechar una de sus llegadas para abrir la cuenta. Fue Peru el que finalizó a placer un servicio desde la derecha de Mady Diarra, quien previamente había recibido de Jorquera. Era el minuto 19, pero es que diez después se produjo una ación evitable al ver casi por seguido el visitante Juanje dos cartulinas amarillas.

La inferioridad numérica pasaba a ser el gran lastre de los jienenses, que aguantaron hasta el descanso para que un segundo gol no pusiera las cosas más complicadas. Y se acercó el filial para ese 2-0, aunque no hubo la puntería suficiente.

Tras el paso por vestuarios, los locales dieron dos avisos, uno por cada lado a cargo de Mady Diarra y Jorquera, si bien el Atlético Mancha Real no reapareció por el césped para poner su cabeza en una bandeja. Con uno menos, Mauro remató ajustado pero entre el poste y Víctor Aznar evitaron la igualada; y poco después Rafilla buscaba el lanzamiento lejano llevando de nuevo el susto al bando local.

Se alcanzaba la hora de partido sin variaciones en el marcador, pero sí en el once porque Cifuentes retiró a Jorquera para que De la Rosa diera aire y otras ideas al juego ofensivo. Poco después Bastida y Mady dejaban su sitio a Dani García y Luka Cveticanin, con el objetivo de tener recursos frescos en ataque. Precisamente De la Rosa rescataba el esférico en la línea de fondo para servir el pase atrás a Moussa, que remató mordido y el balón llorando tocó el poste.

Lo intentaba el Mancha Real con el veterano ex cadista Juanma Espinosa (38 años) en la creación, aprovechando que el Cádiz CF Mirandilla podía dar un paso al frente con gente nueva en el once, pero no lo hacía con el peligro que podía entrañar conceder metros. La realidad es que se fueron equilibrando las cosas en sensaciones y dominio, y de nuevo los de casa vieron cerca la cara de Lopito. Lo hizo Kensly poco después de entrar pero no conectó bien a media altura con el interior del pie.

A falta de diez minutos para el final, el Mancha Real empezó a acumular gente en la zona de tres cuartos con el objetivo de buscarlos con pases abiertos. Pero costaba que esa idea se tradujera en ataques. Por destacar, un tiro de Juanjo que detuvo Aznar (85').

Esfuerzo máximo de los amarillos por mantener el triunfo que mantiene al equipo con mucha comodidad en la zona de privilegio a la espera de visitar dentro de dos semanas -la Liga para este próximo fin de semana- al UCAM Murcia. Incluso amplió la cuenta en una contra (93') solo con el portero enfrente que De la Rosa resolvió tirando de calidad.