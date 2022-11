El filial del Cádiz CF, en el camino adecuado

El Cádiz CF Mirandilla (antiguo Cádiz B) se ha encaramado a la cuarta posición de la tabla clasificatoria, después de su victoria en Torremolinos. El equipo cadista vive un momento favorable que le hace crecer en su juego, pero sobre todo en la confianza que dan los resultados.

Después de ocho jornadas nadie había sido capaz de vencer al equipo malagueño ni de hacerle un gol como local, lo que pone de relieve el mérito de lo conseguido por los yogurines. La idea de tener definida la pelea por la zona alta era una de las aspiraciones en la primera vuelta.

Alberto Cifuentes, técnico del Cádiz CF Mirandilla, compareció en rueda de prensa tras la victoria 0-2 frente al Juventud de Torremolinos CF: "Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Aquí no puedes ganar si no sufres porque sabíamos que ellos son muy intensos, muy verticales, que crean, que generan", añadiendo que sabían de antemano que "es un campo pequeño y cada situación te genera mucho estrés". "Nos ha costado los primeros minutos, luego hemos cogido el pulso al partido. A pesar de cambiar a un jugador por lesión hemos mejorado por dentro. En la segunda parte hemos salido muy bien y el gol ha sido un refuerzo a todo ese trabajo. Hemos tenido muchas contras con gente rápida arriba pero no hemos podido marcar, pero hemos sabido sufrir".

Solidez defensiva. "Estamos defendiendo muy bien nuestra área porque nos posicionamos bien y somos agresivos. A pesar de ello, hemos tenido un par de errores en situación de córner pero no puedo reprocharle nada al equipo porque se dejan todo y hacen un grandísimo esfuerzo".

Situaciones de contragolpe. "Trabajamos mucho las definiciones, pero por ejemplo De la Rosa venía con cierto estrés y este gol le va a servir para serenar. La gente de arriba si no marca le genera cierta ansiedad que no le permite, en ciertas situaciones, controlar y rematar. El paso de los partidos y los goles, les va a servir para calmarse y poder definir mejor".

De la Rosa: "Ganar en Torremolinos era un reto bonito"

De la Rosa, extremo y autor del segundo tanto del Cádiz CF Mirandilla en la pasada jornada, atendió a los medios oficiales tras la victoria 0-2 frente al Juventud de Torremolinos.

"Ha sido un partido espectacular de todo el equipo manteniendo la portería a cero. Somos el Cádiz y sabemos sufrir como los que más, después teníamos que machacar y así lo hemos hecho·.

Reto de vencer a los malagueños. "Era un reto bonito ya que aquí no habían perdido ni encajado. Nosotros veníamos sin presión, con ganas de jugar, y eso es lo que hemos hecho".

Jugar con espacios. "Disfruto mucho cuando tengo espacios para correr, las situaciones de uno contra uno me gustan mucho. Siempre veo oportunidad de gol, desde que atrapo la pelota en el medio campo, pienso que estoy dentro del área".

Gol. "La anterior jugada se me fue fuera y esa jugada sabía que tenía que meter sí o sí. Corrí porque sabía que Mady, que es un gran compañero, me la iba a dar. Y en boca de gol no podía fallar".