El filial del Cádiz CF, a por luz en la Costa del Sol

Cuarta cita liguera para el Cádiz B, que se presenta este domingo en el feudo del Marbella FC (17:00 horas) con el deseo de recuperar la línea perdida hace un semana ante la Balona (1-2). Los amarillos hicieron un encuentro completo en el derbi del domingo pasado, pero la pegada de un rival veterano provocó la primera derrota.

La semana en el conjunto de Juanma Pavón ha estado marcada por las ganas de revancha para buscar en la Costa del Sol las sensaciones en forma de resultado de las primeras semanas de Liga. Todo ello con un Marbella temible que tiene calidad, experiencia y necesidad de ascender de categoría; ahí es nada.

Idrissa Thiam es la única ausencia de los cadistas por segunda jornada consecutiva. Desde la vuelta de su convocatoria con la selección mauritana, el jugador está fuera de combate a la espera de ponerse de nuevo a disposición del técnico. Todo ello con una nueva llamada del combinado de su país a la que no podrá acudir. Juan Flere está en Madrid con el primer equipo, pero este domingo llega a tiempo para jugar.

Juanma Pavón destacó en la previa que "en la anterior visita logramos una victoria pero especialmente me quedo con el juego del anterior encuentro, que me gustó aunque no lográsemos puntuar". "Hicimos muchas cosas buenas y durante la semana lo hemos reforzado".

Por otro lado, el preparador del Cádiz B manifestó que "entra dentro de la lógica que cometamos errores por la juventud". "Ahora visitamos a un equipo veterano y con mucha calidad, como es el caso de jugadores como Edu Ramos o Granero, que son jugadores de superior categoría", agregaba.

Todo ello dentro de "un formato nuevo en el que todos los equipos son conscientes de que cada partido es una final porque esta liga tiene pocas jornadas". "Hay que fijarse que cada derrota te mete abajo y una victoria arriba". Pavón se quedaba con la predisposición de los suyos. "El equipo tiene muchas ganas e ilusión y todo el equipo está disponible salvo Idrissa, que no termina de recuperarse".

Por su parte, el Marbella de José Manuel Aria no podrá contar con los lesionados Carlos Blanco y Baba Cissé. La duda estará en si los locales recuperarán a Tresaco, Nacho Sánchez y Gudiño, que se perdieron el anterior encuentro por lesión; además de las ausencias por virus de Óscar García y Herrero.