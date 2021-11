El filial del Cádiz CF recibe al CD Coria

El Cádiz B se enfrentará al CD Coria este domingo, a las 11:30 horas, en la ciudad deportiva. Los amarillos vienen de dos desplazamientos consecutivos que han sido fructíferos gracias a la victoria frente al Xerez DFC y el empate en Montijo, pero ya toca volver a recuperar sensaciones como local.

Alberto Cifuentes, entrenador del filial del Cádiz CF, afirmaba que el objetivo era “no tener más sensaciones negativas en casa”. “Por fin regresamos a casa. Han sido dos semanas positivas sobre todo para lo anímico. Puntuamos en Montijo, nos pusimos por delante en un campo complicado. Volvemos a casa con ganas de reivindicarnos. Vamos a intentar que comience a partir de ahora la liga en casa. No podemos tener más sensaciones negativas en casa”.

Por otra parte, sobre la titularidad de tres juveniles en el último partido –Nando, Dani García, Kensly-, confesaba que “es importante que la cantera sepa que contamos con ellos”. “Tenemos un equipo muy joven. Es importante que la cantera sepa que se cuenta con ellos. Tenemos un gran Cádiz CF juvenil, los jugadores están dispuestos para jugar con nosotros, vienen de tener minutos con el Juvenil y no notan el cambio de ritmo. Es una alegría poder contar con jugadores jóvenes que maduren y puedan aportar tan bien como lo están haciendo”.

El filial no lo tendrá nada fácil, ya que jugará contra el equipo revelación de la temporada, que va en segunda posición y con sólo dos derrotas. “El Coria es una de las revelaciones porque está en segunda posición. Tiene los puntos que tiene y está ahí arriba no por casualidad. Será un partido complicado. El equipo que domine más su parcela de juego conseguirá mejores resultados. Intentaremos hacerle un partido complicado y sacar tres puntos en casa que sería importante”.

La clave del partido la situaba en “hacerle un partido incómodo y no dar un balón por perdido”. “Intentaremos que no se sientan cómodos. Es un equipo acostumbrado a correr, ser intensos, no dar un balón por perdido. Buscaremos dar un punto más que ellos. Intentaremos no encajar goles y aprovechar nuestras ocasiones para hacer goles. Es la línea que llevamos de marcar en cada partido y lo intentaremos repetir esta semana”.

Cifuentes no puede disponer del portero Víctor Aznar, el centrocampista Álvaro Bastida ni el extremo Iván Chapela, que estarán en Getafe con el primer equipo. Llamativo el caso de Aznar, un cancerbero brasileño de 19 años que el pasado verano llegó del Hellas Verona juvenil y que ahora se estrena en la lista con los profesionales. Evidentemente esta decisión pone de relieve que algo sucede con Juan Flere, quien ha desaparecido del primer equipo y del filial.